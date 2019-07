Salma Paralluelo: "Echo de menos irme con mi familia de vacaciones"

Vuelve a Zaragoza después de conquistar en Bakú, Azerbaiyán, dos medallas de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea de Verano. Dos títulos más que sumar a su colección.

Estoy muy contenta y orgullosa. La competición ha salido perfecta, consiguiendo el oro en las dos pruebas en las que participaba. Vuelvo con ganas de más, de seguir consiguiendo medallas.

Usted, Laura Pintiel, Pol Oriach, Mireya Arnedillo, Mario Revenga... se han juntando en Azerbaiyán una generación de jóvenes atletas aragoneses con un futuro sobresaliente.

La participación aragonesa en Bakú ha sido increíble, con un palmarés incluso superior al de muchos países. Estamos demostrando que hay cantera de atletas y que vamos a dar mucha guerra.

¿Y ahora qué? ¿Qué le toca a Salma Paralluelo esta semana?

Del 3 al 7 de agosto estaré concentrada en Alemania con la Absoluta de atletismo para preparar el Europeo por equipos. La competición es en Polonia (Bydgoszcz) del 9 al 11. Así que otra vez me toca estar fuera de casa unos días.

Y a final de mes es el campeonato de España absoluto en La Nucía, Alicante. ¿También quiére ir?

No lo sé. Tengo que pensarlo y hablarlo con mi entrenador porque no he tenido casi vacaciones. Llevo mucho tiempo sin parar.

Algún día tendrá que descansar. Lo suyo en este último año está siendo frenético: viajes, campeonatos de atletismo, partidos de fútbol, estudios...

Claro, me gustaría tener una semana o algo más incluso de descanso. Días libres para coger aire.

También la pretemporada de fútbol está a la vuelta de la esquina.

Mi intención es poder empezar con el fútbol algo más tarde. Ya sea porque he terminado el Campeonato de España de atletismo o porque estoy descansando con mi familia unos días. Todo está un poco en el aire de momento.

Pero, ¿va a seguir en el Zaragoza Femenino el próximo año?

No lo sé aún. Como le digo, todo está un poco en el aire todavía.

En los últimos meses, su teléfono y el de su entorno no ha dejado de sonar con ofertas para la próxima temporada. Al menos, ¿sabe ya si seguirá compatibilizando fútbol y atletismo un año más?

En principio, si todo va normal, voy a seguir con los dos deportes un año más. Después, ya veremos. Lo cierto es que sí que hemos recibido muchas llamadas de fuera de Zaragoza. Ahora me agobia un poco la incertidumbre del futuro, pero tiempo al tiempo.

Tendrá que elegir pronto equipo para empezar 1º de Bachillerato.

Si sigo en Zaragoza lo haré en el Grande Covián y, si me voy fuera, tendré que buscar otro sitio para continuar con mis estudios.

¿Cómo está llevando, con sus 15 años, que cada día más gente esté pendiente de usted? Sus resultados, sus marcas, su futuro...

Al principio fue un cambio importante. Fue muy de golpe y me resultaba extraño. Ahora estoy más acostumbrada y muy agradecida a todos los que me apoyan y me siguen. Me anima a mejorar y a trabajar más duro.

¿No le añade un plus de presión?

Lo que más hace es motivarme. Pero en algún momento sí que me añade algo de presión. Un sentimiento de no poder fallar en la última vuelta cuando vas primera. Pero, al final, lo que hago es disfrutar de cada competición. Soy muy joven como para afrontarlo de otro modo.

¿Qué le dicen de esta explosión mediática su gente más cercana?

Me aconsejan que me relaje porque, a veces, me viene todo un poco grande. También me dicen que tengo que seguir con los pies en el suelo, con humildad. Que disfrute como una niña de 15 años.

¿Qué es lo que más extraña?

Pasar tiempo con mi familia. Mi madre, que trabaja fuera, viene ahora y yo me voy a tener que ir otra vez de viaje para competir. Echo de menos irme con mi familia de vacaciones y pasarlo bien con ellos. Viajar a cualquier lado y disfrutar del tiempo juntos.