Luis Blasco: "Me preocupa la falta de atención institucional que hay con el Real Zaragoza"

Por qué aceptó este cargo tan complicado en el Real Zaragoza a estas alturas de su vida profesional?

Primero, por mi zaragocismo. Yo soy socio desde niño, de los que iba al campo de Torrero. Y, segundo, por mi amistad con César Alierta. Nada más jubilarme, me pidió que le echara una mano aquí y, por estas dos razones, di el sí inmediatamente. Cuando hay un problema y un amigo te pide ayuda, ahí hay que estar. César vive esto como un mandato de su padre. Me dice desde hace días: "si viviera mi padre, no me dejaría que dejase desaparecer al Real Zaragoza y me habría dicho que me ocupara de él".

El toro es bravo.

Sí. Soy consciente. Pero habrá que lidiarlo. No es una decisión racional venir aquí, sí afectiva. No sé decir que no a una cosa que quiero. Y soy del Real Zaragoza desde siempre. Además, veo materia positiva para salir adelante.

¿Se le puede decir a la afición que el ascenso, por fin, puede estar cada vez más a mano?

Yo creo que este va a ser el año del Real Zaragoza. Tenemos ya, en julio, más abonados que la mitad de los equipos de Primera División. Ese apoyo es básico. Aquí la gente lleva la camiseta.

Lleva unos meses trabajando en la sombra dentro del club, evaluando la situación. ¿Cual es su plan a partir de hoy?

Me he encontrado un equipo de gente de buen nivel, profesionalmente buena. Y, sobre todo, muy zaragocistas. Después de analizar los problemas que tenemos, que son muchos, problemas de empresa, creo que hay una serie de gestiones que, si somos capaces de hacerlas bien, esto saldrá adelante con éxito.

¿Qué cambios en el día a día van a venir tras esta modificación interna de la SAD?

A corto plazo no los va a haber. Si hay que reforzar el equipo de gente actual, no digo que no, pero me gusta tomarme las cosas con calma. Los directivos actuales han hecho un esfuerzo titánico y eso no se puede tirar. Lo que se ha hecho en estos cinco años en el club es de nota alta. La gestión societaria se ha hecho bien.

Tras cinco años sin modificaciones en la SAD, parece que algo tiende a cambiar desde ayer.

Es obvio que todo se puede mejorar. Que hay que hacer una serie de relaciones y negociaciones que no tiene ahora el Real Zaragoza y que, a lo mejor, yo soy capaz de llevar a cabo por mi vinculación en Madrid. Ahí me voy a volcar. Pero para barajar cambios internos... yo digo: "déjame hasta diciembre". A ver cómo me responde la gente.

¿Cómo se plantea el nuevo Consejo el futuro inmediato?

Seguimos adelante en las líneas básicas del proyecto. Esto va a salir bien sí o sí. Y tiene que ser esta temporada. Mientras tanto, trabajaremos al máximo en los despachos, esperando que en el campo de fútbol se responda.

¿Cómo valora el equipo que se está fraguando?

Creo que tenemos un entrenador muy bueno para el Real Zaragoza, Víctor Fernández. La gente lo quiere. Y es zaragocista. Es necesario llevar la camiseta, desde el último aficionado hasta el presidente. Dependemos de los goles. Ahí está la clave: que salga bien lo deportivo cuanto antes.

¿Lo económico es el principal mal que solucionar en el Real Zaragoza de 2019?

Fundamentalmente sí. La solución del club pasa por subir a Primera. Si es así, arreglaríamos prácticamente todo. Pero, mientras tanto, hay que hacer una serie de gestiones claves. Me preocupa, sobre todo, la falta de atención institucional que hay con el Real Zaragoza, de apoyo a este proyecto. Que un señor privado como César Alierta haya hecho un esfuerzo económico como este y no haya tenido el más mínimo apoyo institucional es chocante. Uno mira aPamplona, San Sebastián, Valladolid, La Coruña... y ve ayudas que aquí no existen. No sé por qué. Ahora el Ayuntamiento ya parece que se ha descarado y apuesta por el campo nuevo. Esto hay que reconducirlo. Ha de ser cosa de todos.

La Romareda se ha quedado sola en toda España como campo obsoleto y anticuado.

El campo hay que hacerlo. Como sea. Es un asunto de responsabilidad por cómo están las actuales instalaciones. Un día podemos tener un problema serio. Está para eso. Y alguien tiene que verlo ya.

Para el futuro del club y de la ciudad, un campo nuevo es una pieza clave, corazón de vida.

Zaragoza ha de tener un campo moderno, con un centro comercial. El Real Zaragoza debe tener una concesión a 75 años. Es cuestión de copiar, por ejemplo y salvando las distancias, al Real Madrid. La Romareda, hoy, no sirve.

¿Cuanto más puede aguantar el Real Zaragoza en Segunda?

Cuando se lancen todos los vencimientos del concurso de acreedores que se heredó; la deuda con Hacienda que se heredó; la financiación de bancos que hemos levantado nosotros... muy poco. No cito las aportaciones que han hecho los actuales accionistas. Sin una concesión de un campo nuevo, no tenemos ningún activo. Es crucial el campo. Crucial.

Fue directivo del Real Madrid.

Entré en 2009 porque me llamó Florentino, con el que tengo buena amistad. Pero enseguida fui nombrado presidente de Movistar y compramos los derechos de televisión. No vi bien ser parte en los dos lados de una negociación y lo dejé. Era 2012.

Es un zaragozano, aragonés en la diáspora, que no ha perdido nunca sus raíces.

Me llevó mi padre al fútbol con 5 años a Torrero. Estuve en la inauguración de La Romareda en 1957. Y ya me fui a vivir a Madrid. Pero sigo teniendo mi abono del Real Zaragoza, con un hermano mío. Y los dos somos accionistas. He venido siempre a menudo.

Su vínculo con Telefónica fue al final de su carrera profesional. Antes, tuvo mucha relación con los medios de comunicación.

Estuve en Editorial Católica (Diario Ya). Fundamos Radio 80. Participé en la fusión con Antena 3 Radio. Con César en Tabacalera, compró una participación en Radio España y fui consejero delegado. También estuve en la gestión en Diario 16, en Sogecable, en Argentina con una radio y dos televisiones de Telefónica...

¿Va a haber un acercamiento serio con el Real Madrid en términos deportivos?

Ya ha habido relaciones importantes en este tiempo, con el caso Vallejo, o ahora con Soro. Sí que vamos a tener una relación próxima con el Madrid. Existe un vínculo de amigos, cordial. Con gente de palabra. Si un día surge cualquier opción de intercambio de jugadores, se hará.

¿Ya tiene agenda a partir de hoy?

Bueno, en la Federación ya me están esperando. A Tebas le conozco, porque he negociado con él los derechos televisivos, y ya sabe que estoy aquí. Nos veremos enseguida.