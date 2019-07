Pedro Ginés, el rey del ajedrez aragonés

El zaragozano Pedro Ginés es una de las promesas en firme del ajedrez aragonés. El joven de 15 años se proclamó este fin de semana campeón de España sub-16 y también sub-18 en el torneo que se disputó en la localidad granadina de Salobreña, donde se dieron cita durante seis semanas más de 800 ajedrecistas. A su pronta edad es puro talento y el año pasado venció en el Campeonato del Mundo en la categoría sub-14 tras una partida en última ronda de más de cinco horas en la que se enfrentó al alemán Alexánder Krástev. Ginés también cuenta en su haber con dos campeonatos de España sub-10 tanto en partidas lentas como rápidas, y más tarde revalidó el Nacional de lentas en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18.

El zaragozano comenzó a los 6 años a jugar al ajedrez y a los 8 empezó a competir. Su primera participación en un torneo fue en el campeonato sub-8 de Zaragoza, donde consiguió la victoria. Además de este deporte, Pedro Ginés también jugaba a fútbol. Su padre, también Pedro, explica: “cuando cumplió 9 años ya tuvimos que decidir hacia que deporte se enfocaba y aunque era bueno en los dos se decidió por el ajedrez”. Ginés, hijo, apunta que “siempre me ha gustado mucho el ajedrez y la decisión fue fácil porque no era el número uno de España en fútbol”, bromea. El joven zaragozano cuenta además que las personas entendidas en el ajedrez que le vieron jugar: “veían algo en mí que decían que no veían en otros chavales”. En su elección seguro también influyó que en su casa hubiera “siempre un ambiente de ajedrez”, como explica su padre, también ajedrecista. Padre e hijo jugaban y comentaban aspectos de este deporte. “A veces también jugábamos. Al principio era yo algo mejor, pero no tardó mucho tiempo en superarme. Hace ya un tiempo que aprendo yo más de mi hijo que él de mí en cuanto al juego”, confiesa el padre del campeón del Mundo.

Ginés compartió durante un tiempo equipo y entrenador con otra de las promesas del ajedrez de la Comunidad, María Eizaguerri. La oscense de 14 años hizo historia la semana pasada, cuando se convirtió en la primera mujer que gana un campeonato de España mixto, por delante de los chicos. Ambos entrenaban juntos hasta que dejaron de compartir equipo, no obstante, continúan manteniendo una buena relación. Pedro Ginés cuenta que muchos de sus mejores amigos son también jugadores de ajedrez. Por lo que en ocasiones se tiene que enfrentar a ellos. Algo que seguro no es fácil. “Llevamos bien esa situación. Siempre te afecta que te gane un amigo, pero lo aceptamos y ya está”, explica el joven ajedrecista.

Pedro Ginés confiesa que “debería entrenar más horas” y se describe como un jugador creativo e imaginativo que en apertura es “más bien flojo, pero en el final marco diferencias”, admite. Algunos de sus referentes son el Campeón del Mundo desde 2013, Magnus Carlsen, y el joven iraní de 16 años Alireza Firouzja. Del Campeonato del Mundo del año pasado guarda un recuerdo especial. “Recuerdo que el entorno me pareció muy bueno, muy divertido y además me notaba como inspirado, muy a gusto”. Sobre sus posibilidades en aquel torneo, Ginés recuerda: “Me veía con opciones para el top-10 o el top-5, pero aún así no me esperaba ganar”.

Tras conseguir el pasado fin de semana los campeonatos de España sub-16 y sub-18 en Granada, Pedro Ginés va a tener que “prepararse fuerte”, según explica su padre, ya que en agosto participará en el Campeonato Iberoamericano. En este torneo competirá con jugadores de categoría absoluta y acudirá también la selección española de ajedrez.