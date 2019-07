Teruel ya vive la 36ª Baja Aragón

Desde este jueves, Teruel es un hervidero de motores, neumáticos y gasolina de los mejores pilotos a nivel internacional, los mismos que presentaron por la tarde la 36º edición de la Baja Aragón, que cuenta con un total de 222 equipos inscritos, una veintena de pilotos féminas, gran afluencia de aragoneses y una nueva edición de la ParaBaja.

Este viernes tendrá lugar la primera etapa de un rally que por séptimo año consecutivo recorrerá los caminos de las comarcas del Jiloca y Comunidad de Teruel. Además, es puntuable para la Copa del Mundo FIA de Bajas y para el Mundial FIM de Bajas.

A las ocho y media de la mañana se efectuaron ayer las primeras verificaciones técnicas y administrativas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital mudéjar. Los pilotos sometieron a sus vehículos a control y realizaron, a lo largo del día, los últimos retoques para tener todo listo en la salida de la primera etapa.

Este primer recorrido arranca este viernes a las ocho de la mañana desde el ‘paddock’ instalado en el Palacio de Exposiciones y cuenta con un tramo especial de 165 kilómetros y otro posterior de 86. A las 9.54 horas el primer coche pisará la línea de salida en la localidad turolense de Bañón.

Los objetivos de esta edición de la Baja Aragón son muy ambiciosos, por eso la mayoría de los pilotos coincide en uno de ellos: la superación. "Mi objetivo de este año es estar entre los 10 primeros. Eso me motiva para no conformarme, porque si te conformas no avanzas", ha destacado el famoso presentador leonés Jesús Calleja, quien corre un año más con un Overdrive. "Es el mismo coche que llevé el año pasado, pero le he hecho más kilómetros, la anterior edición solo pude probarlo unas horas en Masía Pelarda".

A última hora, pero imparable y con el objetivo más alto en mente: ganar, así corre en esta edición Nani Roma. El piloto catalán participa en la Baja Aragón después de un año ausente y cuatro sin coronar el podium. "Será mi 21ª edición de la Baja, de las que he podido ganar nueve, por lo que vamos a buscar la décima", ha comentado Roma. La presencia del bicampeón del Dakar no estuvo segura hasta el último momento. "Este año, en principio, no teníamos pensado correr, pero al final hemos podido tener el coche a punto y competitivo para poder disputarla", ha explicado.

Quien sí tenía claro desde el principio su participación en la prueba es su mujer, Rosa Romero. "Es un privilegio poder estar en esta carrera. Mi objetivo es volver a ganar". Montero es una de las veinte mujeres que encabezan las listas y que en esta edición entran con fuerza. "Cada año hay más mujeres, no solo aquí, sino en todas las carreras de motociclismo, por lo que estoy muy contenta", ha asegurado.

En la misma modalidad que Rosa, en motos, el francés Michael Metge, vencedor de la edición pasada, vuelve este año con ganas de revalidar título. Lo dejó bien claro este jueves en la presentación. Le sigue de cerca Joan Pedrero, líder de la Copa de España de Raids, quien aseguró que es un placer luchar contra Metge. "Intentar ser el más rápido es lo más importante para mí", ha sentenciado.

No hay que olvidar que un año más se celebrará la ParaBaja, una de las categorías más especiales de la prueba, que ha ayudado a que, entre otras cosas, la Real Federación Española de Atomovilismo haya creado este año la comisión ‘Automovilismo Inclusivo’, con la finalidad de acercar este deporte al colectivo de personas discapacitadas. "Estamos muy contentos y orgullosos porque la ParaBaja ha servido para algo", ha explicadoNatalia Bettonica, directora general de la Fundación Step by Step.

Todo listo para el inicio de una prueba que con los años ha entrado en el calendario festivo turolense, como indica José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno. Y es que la provincia se vuelca con la Baja Aragón, por eso, un año más Xavier Bartolí, presidente de Octagon Esedos –empresa organizadora–ha querido agradecer la ayuda que ofrecen los 26 ayuntamientos por los que transcurre el recorrido. Además, ha destacado su intención porque la prueba siga llevándose a cabo en la provincia de Teruel. "Al no tener Gobierno todavía, no podemos saber qué ocurrirá con la renovación, pero nuestra voluntad es seguir en Teruel" ha asegurado Bartolí.

Si quieres seguir en directo la #BajaSpain2019 estos son los puntos de interés:



⬇️TRAMO NORTE: SS1-SS4

PI1- 40º50.663’N / 001º11.611’W

PI2- 40º33.234’N / 001º02.122’W

PI3- 40º37.127’N / 001º13.613’W

PI4- 40° 39.736’N / 001° 17.793’O

PI5- 40º49.236’N / 001º19.235’W pic.twitter.com/DjMxibsfth — Baja Aragón (@BajaAragon) July 25, 2019

Todos los pilotos participantes recorrerán los algo más de 500 kilómetros cronometrados (unos 900 con los tramos de enlace) repartidos en dos jornadas de competición con cuatro tramos cronometrados en total, con la gran novedad de que en esta ocasión no hay etapa prólogo para confeccionar el orden de salida de las especiales y que se hará por la clasificación internacional, nacional o regional, según en que grupo se haya inscrito cada participante.