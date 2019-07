El recurso del CD Teruel, desestimado por el TAD

El CD Teruel jugará, finalmente, la próxima temporada en Tercera División. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso que presentó el CD Teruel por alineación indebida de la UE Cornellá en el choque que les enfrentó en la última jornada de Liga de Segunda División B en la pasada campaña y que, de haber prosperado, hubiera supuesto la permanencia de los aragoneses un año más en la categoría de bronce.

Los turolenses presentaron el pasado mes de mayo una alegación al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y después al de Alegación, al considerar que el cuadro catalán alineó de manera indebida a Abde, un futbolista juvenil que había visto la quinta tarjeta amarilla en su liga, que no llegó a cumplir la sanción correspondiente, y que jugó con el primer equipo ante el conjunto 'rojillo'. Tras ser desestimada la petición en ambas instancias, el club bajoaragonés presentó un recurso al TAD y hoy ha explicado, a través de las redes sociales del club, que ha sido igualmente rechazado por este organismo deportivo, lo que supone que el equipo de la capital mudéjar, jugará en Tercera.

De haber prosperado esta reclamación, el Teruel hubiese sumado los tres puntos del correspondiente partido ante la UE Cornellá. Unos puntos que le hubieran colocado con 44 puntos en total, una cifra que le hubiera permitido abandonar la zona de descenso de la tabla y conseguir así la permanencia en Segunda División B. Sin embargo, debido a que el equipo turolense no ha logrado la permanencia a través de la vía judicial, el equipo que será entrenado en la campaña 2019-2020 por César Láinez, jugará en el grupo aragonés de la Tercera División. Esta categoría contará el próximo curso con un total de 21 equipos de la Comunidad, entre los que se encontrará también la SD Tarazona, que no logró ascender via 'play off' a la categoría de bronce.