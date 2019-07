Protagonismo femenino en el cierre de la Gran Trail Aneto-Posets

La séptima edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets ya forma parte de la historia. Los casi 3.500 corredores de sus cinco modalidades, nuevo un récord de participación, han vuelto a escribir un relato lleno de épica en las montañas más imponentes de los Pirineos.

Desde las primeras horas del domingo, miles de corredores y sus acompañantes han vuelto a llenar las calles de Benasque en un día en el que el buen ambiente ha sido otra vez la nota predominante. En esta segunda jornada de competición, las pruebas más cortas, la Vuelta al Pico Cerler y la Vuelta al Molino de Cerler, han sido protagonistas, con la novedad de que pasaban por primera vez por las calles de núcleo de Cerler, por lo que se ampliaba en aproximadamente un kilómetro.

También las mujeres, que se han volcado con las carreras ofreciendo unas cifras inauditas de participación, cumplieron colectivamente un rol destacado. Si en la primera han sido un 32% del total, en la segunda han alcanzado el 64%. Muy pocas veces se ha visto una carrera por montaña con mayor número de féminas.

Yolanda Martín y Sergio Serrano, los más rápidos en la Vuelta al Pico Cerler

En la competición, Sergio Serrano fue el que menos tiempo empleó en completar los 25,5 km de la Vuelta al Pico Cerler, que empezó a las 09:00 con 1.037 participantes. El zaragozano consiguió imponerse con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 12 segundos. La clave de la carrera estuvo en la subida a Colladeta, el punto más alto del trazado, donde se despegó de sus perseguidores, Alberto Lasobras y Sergio Coll, que terminaron segundo y tercero respectivamente. “Le diría a cualquier persona venir aquí porque el ambiente que se vive es impresionante”, recomendó el ganador, que el año pasado firmó una cuarta posición.

En la categoría femenina, Yolanda Martín ha vencido con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 20 segundos. Tras ella, Patricia Villanueva (2 horas y 46 minutos) y Ana Murillo (3 horas y 5 minutos) completaron el podio. “Quiero agradecer a los pueblos por los que hemos pasado la implicación que han tenido. Los corredores nos hemos sentido muy arropados durante todo el recorrido y eso lo valoramos mucho”, explicó la jovencísima ganadora.

Andrea Barranco y Jorge Salas vuelan sobre el Molino de Cerler

412 atletas partieron a las 10.00 desde la otra vez abarrotada avenida de los Tilos de Benasque en la prueba más explosiva del evento. Tras dar una vuelta por el entorno urbano y acceder a la pintoresca localidad de Anciles, subieron hasta el Molino de Cerler, base de la estación de esquí, para emprender un frenético descenso hasta meta.

En este rapidísimo trazado, fue Jorge Salas el más rápido en la meta con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 5 segundos. El corredor de Monzón revalidó así un triunfo que ya consiguió en 2017. “Le quiero dedicar este triunfo a mi hermano, que sufre una lesión en la rodilla y no ha podido correr. Me he acordado mucho de él”, relató el vencedor, que fue secundado por Álvaro Osanz (1 hora y 5 minutos) y Lorenzo Bellés (1 hora y 7 minutos), segundo y tercero.

Entre las chicas, la igualdad se mantuvo hasta el último sprint. Ya en las calles de Benasque, Andrea Barranco apareció como vencedora cruzando el arco de llegada en 1 hora, 20 minutos y 17 segundos. Apenas medio minuto después llegó, en segundo lugar, Susana Rivero (1 hora y 20 minutos), mientras que Alina Stroia fue tercera (1 hora y 21 minutos).

Entrega de trofeos

Con el capítulo competitivo ya resuelto, llegó el momento de las celebraciones, los premios y las despedidas. La hora de una entrega de trofeos que ha contado con una importante representación de todas las instituciones aragonesas.

Así, la subdelegada del gobierno de España en Huesca, Isabel Blasco, y los alcaldes de Benasque y Sahún, José Ignacio Abadías y José Luis Rufat, han entregado los premios de la Gran Trail Aneto-Posets, en la que ganaron Nacho Cabal y Natalia Román.

En el caso de la Vuelta al Aneto, con Genís Zapater y Ana Tauste, como vencedores, se contó con la presencia de Emilio Mompel, director comercial de Trangoworld, Joan Garrigós, presidente de la FEDME, y José María Gállego, representante de la FAM.

Los más rápidos en el Maratón de las Tucas, Pablo Villa y Paula Mata, estuvieron acompañados por el directivo de Biofrutal, Marcos Barranco, Alfonso Carreras, en representación de Spot, y Nacho Torre, responsable de Ibercaja.

Finalmente, José María Ciria, presidente de la Asociación Turísitica Empresarial Valle de Benasque, Sergio Rivas, gerente de PRAMES, y Manolo Bara, presidente del club Peña Guara, fueron los encargados de entregar los galardones de la Vuelta al Pico Cerler. Mientras que Javier de Diego, director general del Deportes de la DGA, José Miguel Malo, presidente del Patronato del Parque Natural Posets-Maladeta, y Fco. Javier Rodríguez, de la comandancia de la Guardia Civil de Huesca, hicieron lo propio con la Vuelta al Molino de Cerler.

Valoración final

Este año la organización del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets ha dado nuevos pasos en la consolidación de la carrera como una de los más importantes a nivel estatal. “Me quedo con la sinceridad con la que los corredores nos han ido felicitando a lo largo de las últimas horas. Aunque es difícil, creo que este año nos hemos vuelto a superar. Ese es siempre nuestro objetivo: ir puliendo detalles edición a edición y consolidarnos como un gran evento competitivo, pero también abierto a toda la familia”, reflexiona el director de la prueba, Manolo Bara.

La meteorología ha sido benigna respecto a las precipitaciones, presentes en diversos momentos pero sin trascendencia. Han sido las altas temperaturas las que han obligado al servicio sanitario a esforzarse como nunca. “Este año hemos recibido un altísimo de incidencias sanitarias –continúa Bara-, la mayoría relacionadas con el sobreesfuerzo y la deshidratación. Por suerte, podemos decir que no ha habido ninguna situación de gravedad extrema y que los problemas habituales se están resolviendo favorablemente”.

El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets mira ya hacia su octava edición, que previsiblemente volverá el penúltimo fin de semana de julio de 2020, y en la que se esperan cambios que doten de “más contenido y más diversión”, según Bara, a un “Pirineo extremo, un recorrido infinito”.