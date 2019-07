Es la gran fiesta de las carreteras por montaña, una cita que lleva a los protagonistas de Benasque al cielo. Más de 3.500 atletas que durante el fin de semana toman la localidad altoaragonesa y alrededores atraídos por el imán que ejercen los macizos del Aneto y del Posets. El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets celebra su séptima edición por todo lo alto, con un programa de cinco pruebas que arrancó en la medianoche y finalizará hoy.

Los primeros 341 valientes que apuraron sus zancadas en la abarrotada avenida de los Tilos fueron los participantes de la modalidad más extrema de la competición, la Gran Trail, que coronó ayer a su nuevo rey. Es Nacho Cabal, un jacetano de adopción, quien firmó una rotunda actuación tras 105 kilómetros y 6.760 metros positivos de desnivel. A sus 40 años, Benasque le brindó el triunfo más importante de su dilatada carrera deportiva.

Los astros se alinearon con la competición. Solo unos breves periodos de fina lluvia se encargaron de refrescar a los corredores en un par de momentos. De hecho, acabó siendo el calor quien más dificultades puso a los participantes.

La igualdad fue la norma en la cabeza de carrera durante el primer tramo. Cabal, el portugués Joao Rodrigues y el murciano Ginés Arroyo se asociaron para progresar en la oscuridad en el primer y farragoso tramo desde La Besurta al collado de Salenques y de Vallibierna. Otro de los favoritos, José Manuel Gasca, tenía problemas físicos que le hacían descolgarse.

Con las primeras luces, los líderes afrontaron la subida a la Tuca d’Estiba Freda y fue allí el primer punto de inflexión de la prueba. Cabal apretó en el descenso a Benasque y empezó a abrir una distancia que sería irrecuperable. Se empezaba a dibujar la victoria del militar de Jaca, originario de Asturias, mientras por detrás Gasca y Rodrigues intentaban limar la distancia. No lo consiguieron y Nacho Cabal, que supo hacer frente a los momentos de flaqueza, fue recibido como un héroe en las calles de Benasque tras 16 horas, 55 minutos y 42 minutos de dura batalla contra la montaña.

"Tenía una estrategia y la he podido cumplir a la perfección. No todos los días te van las cosas tan bien y es para estar muy contento. Llegaba con dudas, con pocos kilómetros en las piernas, pero con mucha ilusión", reflejaba en el arco de meta el atleta que en 2017 había tenido que retirarse. Tras él, fue el zaragozano José Manuel Gasca quien cruzó la meta en segundo lugar (17h22) seguido del luso Rodrigues (17h36). El navarro Aitor Iraizoz fue cuarto y Santi Gracia acabó en la quinta posición.

Esas fueron las vivencias en la zona de cabeza pero la aventura continúa todavía para el grueso del pelotón. Y para toda la categoría femenina que dominaba, sin concesiones, la aragonesa Natalia Román. Centenares de corredores vivieron ayer su segunda noche en este Pirineo extremo, en este recorrido infinito. Tienen hasta las 14.00 horas de hoy para convertirse en ‘finishers’ de esta séptima edición.

El Maratón de Tucas de récord

Además de la prueba reina, este sábado había programadas otros dos multitudinarias carreras. En el Maratón de las Tucas (42 km y 2.500 metros de desnivel, 1.026 corredores), el leonés Pablo Villa sumó un nuevo hito en su ya imponente palmarés. El campeón del mundo por equipos con la selección española en 2018 ganó con un registro de 4 horas, 31 minutos y 18 segundos, batiendo por más de 8 minutos un récord que desde 2016 ostentaba Raúl García Castán. "Quiero felicitar a la gente de aquí porque me he sentido muy arropado en esta semana por la zona. En la carrera había mucho público y mucha gente me animaba por mi propio nombre. Son esos detalles que hacen que tengas ganas de volver en el futuro. Ojalá el año que viene", sugirió. Albert Ferrer, terminó segundo (4h44) y tercero fue Sergio Gimeno (4h45).

En la categoría femenina, la valenciana afincada en Benasque, Paula Mata, revalidó una victoria que ya consiguió en 2018. Tras ella, la malagueña María Dolores García (6h15) y la catalana Carla Benedicto (6h19).

Y la Vuelta al Aneto, con sus 55 kilómetros y sus 3.630 metros positivos, fue para otro mítico de este deporte, Genís Zapater. El corredor, esquiador y alpinista de Matadepera (Barcelona) abrió una brecha el emblemático refugio de La Renclusa respecto a sus rivales, decisiva para llevarse la victoria (7h30:55). Los otros dos cajones del podio fueron para los vizcaínos Urko Valdivielso (7h31) y Roberto Garay (8h00).

Entre las chicas, la valenciana Ana Tauste se llevó una incontestable victoria con un tiempo de 8h48:29 segundos, llevándose además el récord femenino por nada menos que 16 minutos. Tras ella, la madrileña Maribel Martín (10h00) y completó el podio la turolense Mónica Ferrer (10h20).