Nacho Cabal triunfa en el Gran Trail Aneto-Posets

El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP) ha coronado a su nuevo rey. Es Nacho Cabal, un jacetano de adopción que firmado una rotunda actuación en la modalidad reina de 105 km y 6.760 m positivos. A sus 40 años, Benasque le ha brindado el triunfo más importante de su dilatada carrera deportiva.

La carrera comenzó el sábado a las 00:00 horas, cuando los 341 valientes de la modalidad más extrema del GTTAP partieron desde una abarrotada Avenida de los Tilos. Les esperaba uno de los retos más duros que uno puede imaginar: un brutal colosal rodeando los dos macizos más importantes de los Pirineos. Los astros se alinearon con la competición. Solo unos breves periodos de fina lluvia se encargaron de refrescar a los corredores en un par de momentos. De hecho, acabó siendo el calor quien más dificultades puso a los participantes.

La igualdad fue la norma en la veza de carrera durante el primer tramo. Cabal, el portugués Joao Rodrigues y el murciano Ginés Arroyo se asociaron para progresar en la oscuridad en el primer y farragoso tramo desde La Besurta al Collado de Salenques y de Vallibierna. Otro de los favoritos, José Manuel Gasca, tenía problemas físicos que le hacían descabalgarse. Con las primeras luces, los líderes afrontaron la subida a la Tuca d’Estiba Freda y fue allí el primer punto de inflexión de la prueba. Cabal apretó en el descenso a Benasque y empezó a abrir una distancia que sería irrecuperable. Si en la icónica villa pirenaica su margen era de 5 minutos, en el refugio Ángel Orús había aumentado a más de 20.

Se empezaba a dibujar la victoria del militar de Jaca, originario de Asturias, mientras por detrás José Manuel Gasca y Joao Rodrigues intentaban limar la distancia. No lo consiguieron y Nacho Cabal, que supo hacer frente a los momentos de flaqueza, fue recibido como un héroe en las calles de Benasque tras 16 horas, 55 minutos y 42 minutos de dura batalla contra la montaña. “Tenía una estrategia y la he podido cumplir a la perfección. No todos los días te van las cosas tan bien y es para estar muy contento. Llegaba con dudas, con pocos kilómetros en las piernas, pero con mucha ilusión”, reflejaba en el arco de meta el atleta que en 2017 había tenido que retirarse. Su triunfo representa el regreso a la élite de un corredor con importantes victorias y podios en el panorama estatal. Un deportista completo que utiliza los inviernos en el esquí de montaña y que compagina el ultratrail con el Ironman.

Tras él, fue el zaragozano José Manuel Gasca quien cruzó la meta en segundo lugar, con un tiempo de 17h22. "Sufrí problemas en el estómago durante las primeras horas y perdí una distancia que me obligó a luchar durante toda la carrera. Fue muy duro, pero me hizo mantenerme con ganas y estoy contento con el resultado que he obtenido". Tercero en 2017, segundo en 2019, su ilusión es volver a por el premio gordo en 2021.

Tal vez la gran sorpresa de la jornada la dio Joao Rodrigues. El luso, favorito en cualquier carrera de su país, llegó como tapado al Gran Trail Aneto-Posets pero demostró durante todo el recorrido que su carácter ganador podría darle alegrías también en España. No se bajó de los puestos del podio durante toda la jornada para acabar tercero con un tiempo de 17h36. El navarro Aitor Iraizoz fue cuarto y Santi Gracia acabó en la quinta posición.

Esas fueron las vivencias en la zona de cabeza pero la aventura, sin embargo, continúa todavía para el grueso del pelotón. Y para toda la categoría femenina que domina, sin concesiones, la aragonesa Natalia Román. Centenares de corredores vivirán esta noche su segunda noche en este Pirineo extremo, en este recorrido infinito. Tienen hasta las 14:00 horas de mañana para convertirse en finishers de esta séptima edición del Gran Trail Aneto-Posets.

Antes, durante la mañana de este domingo, se celebrarán las dos carreras de menor distancia del evento. La Vuelta al Pico Cerler, con 1.037 inscritos para el trazado de 25 km y 1.250 m de desnivel positivo, y la Vuelta al Molino de Cerler, con 418 plazas sobre un recorrido de 12,5 km y 460 m de ascenso. La entrega de trofeos, prevista para las 14:00 horas, servirá de punto y final para esta gran fiesta que durante todo el fin de semana ha impregnado de trail running todo el valle de Benasque.