Carlos Alocén brilla en la selección

Carlos Alocén continúa mostrando su enorme calidad a todo el baloncesto. El base zaragozano de 18 años es puro talento y así lo está demostrando en el Campeonato de Europa sub-20 que se está celebrando en Israel, donde acumula 55 puntos en cinco partidos. Pero Alocén no es solo un jugador con capacidad anotadora sino que goza también de una buena visión de juego y prueba de ello son las 31 asistencias que ha repartido hasta el momento en la competición.

El base zaragozano, además, ha capturado 17 rebotes (uno de ellos ofensivo y el resto defensivos) y tiene un porcentaje de acierto en lanzamientos en pista del 44% (22 convertidos de 50 intentados sin tener en cuenta los tiros libres), el cual se desglosa en un 38,1% en lanzamientos de tres, ocho convertidos de 21, y un 48,3% en tiros de dos (14 de 29). Tiene además un 42,9% de acierto desde la línea de tiros libres, desde donde ha transformado tres de los siete lanzamientos que ha efectuado hasta el día de hoy.

Sin duda, Alocén está siendo uno de los guías del combinado español dirigido por Joaquín Prado en su lucha por conseguir el Europeo. El Campeonato comenzó con un encuentro ante Croacia, que terminó con un 85-73 favorable al cuadro español, en el que el base de Basket Zaragoza sumó 12 puntos en 25 minutos en pista, con dos triples de los tres que intentó (lo que le da un descomunal 66% de acierto) y dos tiros de dos puntos convertidos, de los seis que lanzó. El jugador de 18 años capturó además cinco rebotes (uno de ellos ofensivo), dio siete asistencias y robó un balón, lo que le hizo ser uno de los puntales de la selección española.

En su segundo encuentro de la fase de grupos, España se midió a Letonia, con victoria para los de Joaquín Prado (78-55). Alocén volvió a brillar con luz propia y lideró a la selección con 13 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes en 19 minutos en pista. De su actuación ante el combinado letón destacan sus certeros lanzamientos. El de la capital del Ebro tuvo un 100% de efectividad en lanzamientos de dos (convirtió los tres tiros que realizó) y un 50% de acierto en tiros desde la línea de 6,75 (anotó dos triples de cuatro), lo que le dio un 71,4% de efectividad en sus lanzamientos sobre el parqué. En el último compromiso de la fase de grupos, ante Alemania, Carlos Alocén jugó 23 minutos en los que anotó 12 puntos, dio siete asistencias y capturó un rebote defensivo. Con esta victoria, España logró el pase a octavos de final donde se midió a Eslovenia.

El pasado miércoles 17, el combinado español se impuso por 71-53 a la selección de Eslovenia. Alocén no quiso faltar a la cita de octavos y fue el jugador más destacado del equipo nacional. El base de Basket Zaragoza sumó 13 puntos, dio cinco asistencias, capturó dos rebotes y realizó dos robos de balón. El zaragozano se está destapando como líder de la selección en este Europeo y llevó al conjunto español hacia los cuartos de final. En el encuentro que se disputó ayer ante la selección de Turquía (70-69 favorable a España), Alocén no tuvo su mejor actuación y a pesar de estar 34 minutos sobre la pintura, no estuvo tan brillante como lo había estado hasta el día de ayer. El zaragozano sumó cinco puntos, cinco asistencias, un robo y cuatro rebotes. No obstante, fueron suficientes para que España lograra el pase, tras un ajustado y sufrido duelo con Turquía, a la semifinal contra Alemania, que se celebrará mañana sábado a las 20.00.