Zaragoza festeja las cinco medallas mundialistas de la patinadora Nerea Langa

El Ayuntamiento de Zaragoza ha homenajeado este miércoles a la patinadora Nerea Langa por su brillante actuación en los Juegos Mundiales de patinaje, que durante la semana pasada se celebraron en Barcelona. En la cita, la internacional aragonesa logró dos medallas de oro y tres de plata en la categoría júnior. El alcalde Jorge Azcón y la concejala de Deportes, Cristina García, han felicitado a la deportista zaragozana en un acto al que ha asistido también Javier Domínguez, presidente del Club de Patinaje 2mil6, familiares y representantes de varios grupos municipales. La patinadora zaragozana ha obsequiado al Consistorio con una camiseta de competición con su nombre, que ha dedicado con su firma.

"Estamos orgullosos y agradecidos de que haya venido a compartir con nosotros las medallas que ha conseguido en el MundialjJúnior de patinaje, que se unen a las decenas de medallas que tiene ya y, lo mejor de todo, que se van a unir a las que seguro que va a ganar en el Europeo que se va a celebrar la próxima semana en Pamplona", ha declarado el alcalde. Langa se proclamó campeona en las competiciones de 200 metros crono y 500 metros, y se colgó la plata en las carreras de 1.000 metros sprint, 3.000 relevos y Vuelta al Circuito. A sus 18 años, estos éxitos suponen un paso más en su extenso palmarés a nivel nacional e internacional, por el que el Ayuntamiento ya la reconoció como mejor deportista individual de la ciudad en la última edición de los Premios Zaragoza, Mujer y Deporte.

Nerea Langa ha asegurado que aún no ha asimilado todas las aventuras vividas en la capital catalana. "Todavía no me acabo de creer del todo lo que he conseguido, estoy muy contenta. Iba con esperanzas de subirme al cajón en la primera prueba, conseguí el oro y eso me motivó a ir con más fuerza a por las otras medallas por las que competía", ha manifestado. La joven ha dado las gracias al Ayuntamiento por este acto y "a toda la ciudad" por su apoyo, especialmente a quienes fueron a recibirla a la estación Delicias a su llegada del Mundial, el pasado lunes. Ha tenido palabras de agradecimiento también para su club, el 2mil6, y para "toda la gente que me ha apoyado para continuar con el deporte, en especial a mis padres".

Langa ha quiero también "animar a todo el mundo a probar el patinaje de velocidad. Mucha gente patina como un hobby, pero también se puede patinar como un deporte. Esperamos en la pista de La Bozada a todo el mundo que quiera". Y ha concluido con un mensaje de apoyo dirigido a todas las mujeres que practican deporte "porque se puede llegar muy lejos". Antes de volver a calzarse los patines, la agenda de Nerea Langa le permite tener un breve descanso en el que podrá disfrutar de sus recientes éxitos y cargar las pilas de cara al Campeonato de Europa de patinaje de velocidad, que se celebrará en Pamplona del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2019.