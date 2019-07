Javi Alonso: "Necesitaba estabilidad y no hay mejor sitio que Zaragoza para venir"

Javi Alonso ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Fútbol Emotion Zaragoza para las próximas tres temporadas. El ala madrileño se mostró muy contento con su fichaje por el conjunto aragonés, en el que espera tener estabilidad, seguir progresando y ayudar al equipo en todo lo posible para la consecución de los objetivos de la entidad.

Santi Herrero, director deportivo del Fútbol Emotion, reconoció que el club llevaba tiempo detrás de su incorporación, un interés que fue correspondido por Javi Alonso: “Una vez que se interesó en mí el Fútbol Emotion estuve contento. Este año he decidido venir porque necesitaba estabilidad y no hay mejor sitio que Zaragoza para venir", dijo el madrileño. En cuanto a lo que puede ayudar y sus principales virtudes, Javi Alonso se considera un jugador “de equipo” y que trata de aportar “en todo lo posible con mi calidad, entrega y trabajo”. El 'mago', como se le apoda, es un futbolista que destaca por su visión, claridad de ideas, su juego alegre, virtuosismo con el balón, capacidad asistente y goleadora e inteligencia sobre la pista. Eso sí, también es conocedor de la defensa en zona que practica el conjunto aragonés, “que es un tanto peculiar y habrá que adaptarse a ella”. “Atacar la defensa en zona ha sido complicado cuando he estado en otros equipos, pero espero adaptarme bien y que nos dé muchos puntos”, deseó el ala.

Por otra parte, Javi Alonso ha ido evolucionando diversos aspectos del juego a lo largo de los años, como él mismo reconoció: “Siempre he sido más jugador de equipo y de crear, pero en estas últimas temporadas me he adaptado a finalizar más y marcar más”, aseguró antes de avisar de que “es importante hacer goles, pero lo mismo que darlos". Santi Herrero, afirmó respecto a su incorporación: “Llevábamos tiempo detrás de su fichaje, le conocemos perfectamente y sabemos lo que puede aportar”. Sobre sus cualidades, el director deportivo resaltó “su calidad, salida de balón y manejo”, e incidió en la importancia de que sea un jugador “contrastado y con capacidad de adaptación a un equipo como el nuestro”. “Conoce a bastantes jugadores de la plantilla y eso va a facilitar su adaptación. Es una apuesta segura y nos va a aportar mucha calidad, que es su principal valor", concluyó.

Renovación del patrocinio con Cafés El Criollo

Además de para presentar a Javi Alonso, el acto sirvió para anunciar la renovación y refuerzo del patrocinio de Cafés El Criollo con el Fútbol Emotion Zaragoza, una relación que comenzó el curso pasado y que ha sido muy positiva para ambas partes, tanto que seguirán juntos, como poco, dos cursos más. Santiago Lascasas, de Cafés El Criollo, expuso su alegría por continuar de la mano del proyecto de la AD Sala 10: “El año pasado casi entramos por casualidad y estamos encantados. Es un club que, como nosotros, hace las cosas con fundamento, poco a poco y paso a paso. Ojalá podamos seguir juntos más años”, dijo.

“Para nosotros es muy importante darnos cuenta de en qué territorio estamos e intentar ayudarnos unos a otros. Si las empresas aragonesas que tenemos capacidad de poder patrocinar no invertimos en el deporte base y aragonés es complicado que venga alguien de fuera. Creemos que hay que hacerlo y lo hacemos, con este proyecto y con otros”, concluyó.