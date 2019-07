Asier Apezetxea y Maite Maiora se llevan la novena 2KV Collarada

La amenaza de lluvia no ha podido con la 2KV Collarada, el único doble kilómetro vertical del país, que se ha celebrado esta mañana en Villanúa. La organización optó ayer por reatrasar la salida de la carrera una hora y ha sido todo un acierto. La lluvia no ha hecho acto de presencia, la niebla solo ha afectado a una zona intermedia del recorrido y la temperatura ha sido muy agradable e idónea para correr.

El doble kilómetro vertical de Collarada ha reunido a 150 participantes entre ambas modalidades, y aunque los tiempos récord de la carrera estaban muy ajustados, la corredora Virginia Pérez, la mejor española en el Campeonato de Europa de Zermatt, ha mostado su excelente estado de forma y ha pulverizado el récord femenino de la 'Puyar nomás' en 10 minutos, dejando la nueva marca en 1 hora, 42 minutos y 15 segundos.

Tal y como había anunciado la organización, a las 9.00, una hora más tarde de lo habitual, tomaban la salida los participantes de la 'Puyar nomás'. Casi 60 corredores que desde el primer momento han mostrado todas sus ganas y energías, atacando y afrontando con decisión el tramo del Camino de Santiago adoquinado que discurre por los primeros metros del exgiente y explosivo itinerario de la 2KV Collarada.

“Desde el principio nos hemos escapado tres y hemos ido juntos, agrupados, hasta el refugio de de La Trapa; una vez pasada la primera trepada, El Achar, como me he encontrado bastante bien he decidido atacar, a ver si podía escaparme, y así ha sido y he podido llegar hasta arriba”, comentaba Mikel Beunza, ganador masculino de la 'Puyar nomás', con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 49 segundos, a tan solo 3 minutos del récord que continua en manos Ferran Teixidó. “He hecho tiempo mucho mejor que la anterior vez que participé, hace 3 años, y he ganado, así que estoy muy contento”, reconocía Beunza.

Por su parte Virginia Pérez, ganadora femenina de la 'Puyar nomás' y nuevo récord de la modalidad, reconocía que a comienzo de carrera no tenía buenas sensaciones: “Estaba un poco cansada, vengo del Europeo, que fue la semana pasada, y al principio no me he encontrado muy fresca, he sufrido un poquito, pero he ido cabezona y poco a poco, y al final he llegado a meta con un buen tiempo”.

La corredora, Campeona de España de Trail Corto, ha rebajado en 10 minutos el récord femenino de la 'Puyar nomás', que marcó el año pasado la deportista brasileña, Mirlene Picin. “La última vez que participé fue hace 4 años, cuando comenzaba en las carreras de montaña, y desde entonces no había vuelto; ahora, con más experiencia, más fuerza y más entrenos, puede que ahí haya estado la clave, creo que he marcado un buen tiempo”. 1 hora, 42 minutos y 15 segundos es la nueva marca a batir en la “Puyar nomás”.

Virgina Pérez lleva un mes viviendo en Villanúa, pero desde su anterior participación en la 2KV Collarada no había vuelto a completar su itinerario. “En estos 4 años no había vuelto a subir, pero el recorrido de la 2KV Collarada me gusta mucho”, comentaba Pérez. “Tiene de todo, al principio un poco de bosque, que luego desaparece y da paso a una zona de hierba corta y luego, al final, la pedrera; es muy cambiante y tiene de todo, para todos los gustos”. Aunque de momento, la corredora del Team Berg Outdoor reconoce que se queda en la modalidad de solo subida, “prefiero subir fuerte y bajar tranquila”.

'Puyar y Baxar'

Sobre las 9.20 han tomado la salida el centenar de corredores que hoy se enfrentaban a los 17 explosivos kilómetros que supone la 2KV Collarada en la modalidad de 'Puyar y Baxar'. Ninguno ha batido los récords establecidos el año pasado por dos grandes campeones, Luis Alberto Hernando y Maite Maiora, que hoy también ha tomado la salida y ha conquistado la prueba, además de manera contundente, sacando 50 minutos a la segunda clasificada.

“Me he quedado bastante lejos del año pasado (2 horas, 34 minutos y 20 segundos), desde que he llegado a cima he visto que este año el récord lo iba a tener difícil y es una bajada peligrosa, y creo que no merecía la pena arriesgar, porque no hubiese bajado ese tiempo y me hubiese caído dos veces, porque una ya me he caído, y no merece la pena”.

Maiora está centrada este año en Ultras, por lo que las pruebas tipo 2KV Collarada no están en su planificación, pero “es una carrera preciosa, que me encanta, y es diferente; no me puede resistir, mientras me coincida que estoy en Villanúa y no tenga que trabajar, no me puedo quedar sin hacerla”. La corredora del Lizarpe reconoce que este año no ha entrenado en absoluto este tipo de pruebas. “Hace 15 días estuve en Lavaredo Ultra Trail, 120 km y 16 horas; dentro de 15 días voy a hacer un triatlón de montaña que van a ser unas 8 horas, estoy preparando un TMB... Pero la 2KV Collarada me encanta y creo que estas carreras también hay que hacerlas”.

En la categoría masculina tampoco se ha logrado superar el récord de Luis Alberto Hernando, pero ha habido una gran espectáculo protagonizado por los dos primeros. “El récord lo pulverizó Hernando el año pasado y está en un tiempo estratosférico para nosotros, así que mi reto de hoy era ganar”, comentaba Asier Apezetxea, ganador de la carrera. “La clave de esta prueba es dosificar, pero sin dormirte, ni apretar a tope en la subida, porque luego está la bajada y se las trae”, apuntaba Apezetxea.

“Yo me he sentido a gusto, desde el principio he ido primero, intentando regular, mirando un poco para atrás, y en la bajada estaba un poco también la clave porque no sabía cuánto llegaría a bajar el segundo”. Apezetxea ha optado por apretar en el descenso y ha acertado para hacerse con el triunfo: “He apretado, he visto que lo podía dejar atrás e irme solo y ya he ido un poco más relajado hasta la línea de meta”. Asier Apezetxea ha marcado un crono de 2 horas, 20 minutos y 59 segundos. Ander Cangas, segundo clasificado, ha entrado en meta con 2 horas, 22 minutos y 31 segundos.

"Mejor imposible"

El presidente del club de montaña 2KV Collarada, Ángel Terrén, coorganizadores de la prueba junto con Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de la localidad, se mostraba muy satisfecho con el desarrollo de la novena 2KV Collarada: “Mejor imposible. Ha sido una carrera en la que hemos tenido que luchar mucho desde el principio por el factor meteorológico, porque los pronósticos eran muy malos, con lluvia y tormentas, nos hicieron previsiones específicas para la carrera y nuestra opción fue retrasar la salida una hora, porque parecía que a partir de entonces empezaba a amainar y, aunque en montaña nunca se sabe, la verdad es que hemos acertado y ha sido una jornada fantástica para correr y sin ningún indicente”.

Terrén, que ha participado en la 'Puyar y Baxar' explicaba que “solo ha habido niebla del km 4 al 6, en la cima estaba despejado, y en el tramo de niebla no ha habido ningún problema porque los voluntarios, que siempre realizan un trabajo excepcional, han realizado una labor de marcaje sensacional y se veía perfectamente el recorrido”.

En cuanto a los resultados, Ángel Terrén se mostraba muy contento. “Solo se ha batido un récord, porque los tiempos están muy exigentes y lo cierto es que Virginia Pérez ha hecho un tiempazo increíble”. Además, “nosotros estamos encantados, porque acaba de llegar a vivir a Villanúa y es un placer tenerla entre nosotros”. Terrén también destacaba el cariño de Maite Maiora por la 2KV Collarada. “Ahora no está compitiendo en este tipo de carreras, pero siempre que puede estar, compite, y para nosotros es un privilegio; además tiene su segunda casa, como suele decir, en Villanúa, y es ya es como si fuera de aquí”.

La entrega de los premios y trofeos, Virginia Pérez se ha llevado los 300 euros que acreditan el nuevo récord que marcado en 'Puyar nomás', y la comida de hermandad entre corredores y voluntarios ha cerrado una jornada fantástica en todos los sentidos.

Primera carrera del calendario de Villanúa

Con la disputa de la 2KV Collarada se abre el calendario de carreras de Villanúa. La localidad del valle de Aragón disputa a lo largo del año cinco pruebas de distinta tipología y concepción, running, cross y trail-running, que en conjunto generan un atractivo y completo calendario de carreras.

Tras la 2KV, en el mes de agosto se disputará la carrera nocturna Full Moon Villanúa (3 de agosto), con un atractivo itinerario de 5 km que transcurren por el interior del bosque El Juncaral a la luz de la luna llena, y la veterana Subida a la Fuente El Paco (17 de agosto), ideal para iniciarse en las carreras de montaña, con un recorrido de 13,3 km hasta el refugio y merendero de la Fuente El Paco (lugar sombrío) y posterior descenso hasta la localidad.

En octubre llegará el Cross del Juncaral (12 de octubre), prueba que, tradicionalmente, abre el calendario competitivo de campo a través del territorio aragonés y que ofrece dos recorridos, el largo de 11 km y el corto de 5 km. Ambos discurren por un tramo del Camino de Santiago, lo que aumenta su atractivo.

El año se cierra con la San Silvestre de Villanúa, la segunda carrera de fin de año con mayor número de corredores de Aragón, después de Zaragoza, con 1.500 participantes, el año pasado se superó esta cifra, y una auténtica fiesta familiar que aúna, en sus 3 km de recorrido, deporte y diversión, ya que incluye un llamativo concurso de disfraces, al que se inscriben el 80% de los participantes.

En conjunto, esta oferta de carreras de Villanúa, organizadas por Turismo Villanúa y el Ayuntamiento, con la colaboración de los clubes deportivos y de montaña de la localidad, generan un completo y atractivo calendario competitivo, que atrae a la localidad cerca de 5.000 corredores y acompañantes.

RESULTADOS 2KV COLLARADA

'Puyar y baxar' (Masculina)

Asier Apezetxea 2:20:59

Ander Cangas 2:22:31

Iosu Izagirre 2:33:45

'Puyar y baxar' (Femenina)

Maite Maiora 2:40:01

Ainhoa Jauregi 3:11:28

Leire Ezpeleta 3:12:34

'Puyar nomas' (Masculino)

Mikel Beunza 1:27:49

Daniel Castillo 1:30:49

Kiko Navarro 1:31:27

'Puyar nomas' (Femenino)

Virginia Pérez 1:42:15

Ainhoa Lendinez 1:58:11

Oihana Zubillaga 2:03:02