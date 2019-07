Adri Ortego: "Al club le debo muchísimo y aquí estoy"

"Cuando me fui de aquí lo primero que le dije al presidente es que no me cerraba las puertas y que mi deseo siempre iba a ser volver aquí si no me iba bien. Al club le debo muchísimo y aquí estoy". Así se ha presentado oficialmente este lunes Adri Ortego en su regreso al Fútbol Emotion Zaragoza, donde jugará la próxima temporada cedido por el Barcelona, el club que le fichó justo hace un año. Allí, no ha gozado de demasiado protagonismo pero, tal y como él ha reconocido, "era una oportunidad que no podía dejar pasar. Me ha servido para mejorar como jugador y persona".

Sobre su nueva etapa en Zaragoza, Ortego ha dicho que su objetivo es "ayudar al equipo en lo máximo posible. Es un equipo muy competitivo y se han mejorado algunas facetas. Puede ser un buen año, pero el resto de equipos también están fichando muy bien". Y ha agregado: "Aquí podré disputar más minutos y siempre es importante para un jugador. Quiero seguir mejorando. Quiero seguir ayudando con la defensa, en el vestuario y sobre la pista. Además ojalá seguir marcando goles. Me gustaría repetir una temporada como la de hace dos años".

Además, su nuevo entrenador Arturo Santamaría ha señalado que "Adrián es un jugador muy importante. Está consolidado y va a ser una pieza clave. Viene cedido por una temporada, pero queremos que esté aquí muchos años más". Por último, el propio Adrián ha valorado positivamente la elección de Santamaría como nuevo técnico del primer equipo: "Los que conocemos a Arturo sabemos que siempre ha tenido la vena de entrenador. Está preparado y si no fuese porque confío en él no estaría".