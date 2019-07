La patinadora Nerea Langa conquista el oro mundial

"Un título de campeona del mundo... Tenía muchas ganas de que llegara esta competición, de conseguir un podio y ha sido una medalla enorme". Nerea Langa se expresaba exultante. La zaragozana, de 18 años, escribía este domingo un nuevo capítulo para el patinaje de velocidad aragonés y nacional al coronarse como la mejor en los 200 metros crono júnior en circuito, dentro de los World Roller Games que desde el viernes pasado toman Barcelona. El diamante del club 2mil6 engalanaba su glorioso palmarés, en el que figuran 34 medallas de oro nacionales y dos europeas (que se unen a una plata y seis bronces continentales) en las nueve temporadas que lleva compitiendo.

"Estoy muy emocionada ya que este año el mayor evento de nuestra disciplina se celebra en España, y es muy especial para los patinadores. Venía a Barcelona a luchar por las medallas y en la primera prueba, oro. Casi no me lo puedo creer", contaba la campeona, que el año pasado firmó dos quintos puestos. La aragonesa quería más. Y su ambición y trabajo se reflejaron ayer, con un éxito que abría el palmarés de España en esta disciplina.

La impresionante pista del Front Marítim, en el Parque del Fórum de Barcelona, acoge la competición de velocidad en pista y circuito. La actividad este domingo comenzó a las 8:45 con las clasificaciones de los 200 metros júnior. Y Nerea ya demostró que iba en serio, logrando el pase a la final con el segundo mejor tiempo, solo superada por la colombiana Valeria Rodríguez. A las 16.00 horas, la campeona afrontaba el momento decisivo. "Sabía que podía hacerlo mejor que en la jornada matinal. He intentado no pensar mucho hasta que llegara a la final, para no ponerme nerviosa, tener la mente en blanco. Cuando he salido, he ido a tope, como lo suelo hacer; disfrutando sobre todo –explicaba–. Había mucha rivalidad, porque los cuatro mejores tiempos eran dos colombianas (Valeria Rodríguez y Sheila Alejandra Muñoz) y dos españolas (Nerea y Luis María González). Así que hemos peleado la máximo y... ¡ha estado genial!". Langa ganaba con un tiempo de 19.070, seguida de Rodríguez (19.258) y Muñoz (19.261).

🥇 ¡Primera medalla en #PatinajeVelocidad! ¡Y es de oro! 🥇



Nerea Langa (@FedPatinaje) es la nueva campeona del Mundo junior de 200m en los #WRG2019 😱😍👏🏼



La carrera y sus palabras🎙️🎥👇🏼 pic.twitter.com/vhVnbzxMch — LaLigaSports (@LaLigaSports) 7 de julio de 2019

El programa deportivo de Nerea Langa continúa este lunes 8, con la prueba de los 500 metros. Una nueva oportunidad para seguir creciendo el palmarés. "El patinaje de velocidad es un deporte muy bonito, puedes coger la velocidad que quieras con tus propias piernas, que son el motor. Es un espectáculo y animo a todo el mundo que lo practique", concluía.