España sueña con su quinta corona sub-21

No va más. La selección española sub-21 se mide a Alemania en busca de su quinto Europeo de la categoría, una cifra que sólo Italia ha alcanzado hasta la fecha, en la reedición de la final del torneo de hace dos años, cuando los germanos acabaron derrotando a la generación de los Saúl Ñíguez, Kepa Arrizabalaga, Marcos Llorente o Marco Asensio.

Después de dos goleadas ante Polonia y frente a Francia, el equipo dirigido por Luis de la Fuente llega a su cuarta final de las últimas cinco ediciones del torneo pletórico de moral, pero consciente de que los alemanes no ofrecerán tantas facilidades como los franceses. La selección de Stefen Kuntz intimida por su trayectoria, ya que ganó a Dinamarca 3-1, goleó sin piedad a la Serbia de Luka Jovic, empató a uno frente a Austria con la clasificación para semifinales en el bolsillo y en un partido que se le puso muy cuesta arriba, remontó para derrotar 4-2 a una Rumanía que ha sido la revelación del campeonato.

También genera respeto la selección germana por su perfecta sintonía con el gol, pues es la más realizadora del campeonato con 14 tantos, dos más que España, pero logrados además con hasta 25 remates menos que la selección española. Y es que esta Alemania es ante todo pragmática, pues no necesita bordar el juego para marcar y representa los valores tradicionales del fútbol alemán. Cuenta además con el máximo goleador del Europeo, el delantero del Friburgo Luca Waldschmidt, que con siete dianas suma la mitad de los goles de su equipo y lidera de largo la tabla de realizadores.

Ante estos poderosos argumentos, España esgrime su virtud más destacada: un centro del campo como ningún otro en la categoría, impulsado de la mano de Fabián Ruiz como ancla con el apoyo de Marc Roca y con Ceballos de ‘10’, ayudado por los cada vez más entonados Fornals y Dani Olmo de interiores. Que la selección española funciona en equipo como un reloj lo atestigua lo coral de su tabla de realizadores, con hasta siete goleadores diferentes –Ceballos, Fornals, Dani Olmo, Oyarzabal y Mayoral por partida doble y Fabián y Roca en una ocasión–.

La guinda a una generación

Después de la exhibición de juego frente a Francia, se prevé que Luis de la Fuente opte por la continuidad tras introducir sólo dos cambios en semifinales respecto al último encuentro de la fase de grupos ante Polonia, ya que el buen papel de un incisivo Junior por el carril izquierdo y la seguridad de Jesús Vallejo, el capitán de este equipo, en el centro de la zaga, invitan a mantener la apuesta.

Para el seleccionador español esta es además la posibilidad de poner la guinda perfecta a su trabajo de años con una generación de futbolistas a la que ya dirigió al frente de la sub-19 que en 2015 conquistó el Europeo de esa categoría y en la que militaban Sivera, Unai Simón, Vallejo, Ceballos o Borja Mayoral. "La fortaleza de este equipo es que, además de ser gestor del balón, defensivamente es disciplinado, sacrificado. Da gusto trabajar con gente de este nivel, me siento un privilegiado. No somos infalibles, pero nos sentimos cada día con más confianza. Estos jugadores todavía no han tocado el techo", señaló De la Fuente tras la victoria frente a Francia, ambicioso y consciente de que ese techo está en el título de campeones de Europa que se escapó hace dos años en Polonia.

Enfrente estará una selección alemana que no ha perdido en el Europeo, tan solo cedió un empate contra Austria (1-1) en la última jornada de la fase de grupos. Además de Waldschmidt En sus filas también destaca el talento de Florian Neuhaus, del Gladbach, en el centro del campo, la potencia de Lukas Klostermannen el lateral derecho o las paradas de Alexander Nubel sin olvidar la seriedad de su central y capitán Jonathan Tah, una de las referencias del Bayer Leverkusen. Una final que enfrentará a varios jugadores conocidos por su pasado en la Bundesliga. Es el caso de Vallejo, Mayoral, Meré o Aarón Martín, jugador del Mainz. La finalísima del Sub-21 mide a dos estilos parecidos, dominantes y protagonistas, pero sólo uno podrá confirmar su autoridad. Los alemanes, en busca de seguir reinando Europa; los españoles, a recuperar el cetro y consolidar su eterna apuesta por la base.