La fiesta del X Gran Trail Sobrarbe resiste a la ola de calor

La décima edición del Gran Trail Sobrarbe by Centraldereservas.com ya es historia. Un relato de arrojo y superación para los corredores, que tuvieron que negociaron con el termómetro el paso de cada kilómetro, y un auténtico examen para una organización. El Club Atlético Sobrarbe y la empresa Tempo Finito dieron lo mejor de sí para desarrollar con éxito las cuatro modalidades del evento.

Tras un 2018 de parón, este año el GTS resurgía con más fuerza, arropado por un millar de atletas en el que es su récord histórico de participación. Con todos los permisos ambientales y de tráfico aprobados, el último gran escollo lo estableció, como suele ocurrir en la montaña, la meteorología. Se esperaban temperaturas cercanas a los 40°C y el pasado jueves, la organización del Club Atlético Sobrarbe anunció algunas medidas excepcionales para realizar la carrera con seguridad en plena ola de calor: se adelantaron los horarios de algunas salidas y, sobre todo, se eliminó el tramo entre Plan y Bielsa por la Cruz de Guardia (2.200 m), muy expuesto a los rayos del sol.

Nuria Sierra y Aitor Iraizoz se llevan el Gran Trail

Así, el sábado 29 de junio las 6.00 sonó el pistoletazo de salida de la primera de las modalidades, el Gran Trail, que en esta ocasión veía recortado su trazado a 49 km y 2.520 m+. Los primeros rayos de luz animaban a los 267 corredores que partieron del Parque Nabateros en Aínsa por el GR 19. Ya en los primeros kilómetros, un valiente Gabriel Valero tomó la cabeza sobre las margas de El Pueyo de Araguás, llegando a Laspuña (km 15), primer punto de control, con casi 1 minuto de ventaja sobre el resto del pelotón. Entre las chicas, Nuria Sierra cumplía con su condición de favorita y despuntaba también desde la primera sección.

Remontando el río Cinca, impetuoso en primavera, Valero no se conseguía despegar del grupo perseguidor con corredores que conocían muy bien el recorrido como Gaspar Mora, ganador en 2017, o José Manuel Gasca. Fue pasado el icónico pueblo de Badaín (km 25) cuando le superaron, junto a Guillermo Narvión, al tiempo que Aitor Iraizoz adelantaba posiciones viniendo desde muy atrás.

Tras completar la parte más rodadora, en Saravillo (km 35) empezó verdaderamente la montaña, con la subida hasta el refugio de Lavasar y el icónico Ibón de Plan (km 42). Entre los chicos, el liderato se había convertido en un duelo entre Gasca e Iraizoz, mientras que la categoría femenina empezaba a vislumbrar a Sierra como vencedora. El calor ya no daba tregua y el grueso de los participantes lo combatía con hidratación y sacrificio, apoyados siempre por el centenar de voluntarios que hicieron posible la prueba.

El descenso hasta Plan decidió finalmente la prueba masculina en favor de Aitor Iraizoz, que paró el crono en 04:47:43. “En la primera parte he querido conservar y en la subida, que es lo que me va mejor, he llegado con más piernas. Me voy encantado con el recorrido y me quedo con ganas de conocer la parte suprimida en una futura edición. Creo que la decisión de la organización ha sido acertada, hubiera sido una negligencia salir con el calor que hace”, explicó el navarro al cruzar la meta, por primera vez en Sobrarbe.

Por su parte, el zaragozano José Manuel Gasca (04:49:22) repitió una medalla de plata que ya consiguió en 2017, mientras que el oscense Jonatan Tejada (04:53:10) completó el podio. Guillermo Narvion e Isaac Llacer fueron cuarto y quinto, respectivamente.

Entre las chicas, nadie pudo hacer sombra a Nuria Sierra que, a una velocidad constante, cruzó la línea de meta con un tiempo de 05:51:16. “Combino las carreras de atletismo con el trail running y a veces no es fácil confeccionar el calendario. Sin embargo, desde que hice esta carrera por primera vez me dije que intentaría volver cada año. Y aquí estoy”, expresó la atleta de Monzón (Huesca), que con su tercera medalla de oro pegada al pecho. Silvia Ferrer (06:03:35) y Flora Hernando (06:03:36) completaron el podio, mientras que la cuarta plaza fue para Elisa Baquedano y la quinta para Paula Figols.

Alberto Torres y Marisa Villagrasa vuelan en el Maratón

Debido a los cambios del recorrido, el Maratón partió a las 7:00 horas siguiendo exactamente el mismo itinerario que el Gran Trail. En la categoría masculina, demostraron que estaban mejor preparados para la distancia que los corredores que les habían precedido. Hasta cuatro atletas bajaron los tiempos del ganador en la modalidad reina, con Alberto Torres venciendo en 04:39:07. El de Vinaroz (Castellón) nunca dejó escapar el liderato y acabó imponiéndose sobre Urko Valdivieso (04:41:33), segundo, y Jonathan Benito (04:42:23), tercero.

Entre las mujeres, Marisa Villagrasa hizo su propia carrera y supo aguantar el ritmo para llegar Plan en primera posición con un tiempo de 06:08:52. “Nunca pensé que podía ganar en este tipo de recorrido. Estoy acostumbrada a carreras con más desnivel, pero se nota que los meses de entrenamiento han valido para algo y hoy me ha salido a la perfección”, reconocía la valenciana. Alicia Chaveli (06:10:29) y Nieves Carrascosa (06:16:42) subieron al segundo y tercer cajón del podio.

Mario Mirón y Claudia Valero se imponen en la Trail

La modalidad más corta y explosiva, la Trail Sobrarbe, también vio modificado su trazado, arrancando en Lafortunada a las 9.00 horas y finalizando en Plan tras 22 km y 1.600 m+.

La local Claudia Valero, internacional española en esquí de montaña, reinó en sus montañas y dominó su modalidad con un espectacular tiempo de 03:14:37, entrando en una meritoria 16ª en la clasificación absoluta. “Es un lujo correr en caminos que conoces, notar la cercanía de la gente en los avituallamientos… No he podido disfrutar más”, compartió la deportista, que solo tiene 19 años. Sara Guerin (03:25:11) y Laurène Lafforgue (03:30:14) le acompañaron en el podio.

Entre los hombres, Mario Mirón fue el más rápido con 02:37:44, por delante de José Saura (02:38:50) y de David Arbues (02:40:11).

MoncayoO2, Atletismo Goya y Nenas o Marines protagonizan la fiesta de los relevos

Era la principal novedad de esta décima edición, una propuesta en la que tres participantes se turnaban para completar el trazado de la Gran Trail. Debido a los cambios, la primera posta hizo el tramo Aínsa-Badaín, mientras que la segunda y la tercera cerraron con el Badaín-Plan. Nada de esto empañó el gran ambiente de compañerismo que desprendió esta nueva modalidad, en la que todos los integrantes de los equipos debían llegar cruzar juntos la meta final.

Y así lo hicieron también los vencedores: Moncayo O2 (04:49:36) en la categoría masculina, Atletismo Goya en la mixta (05:54:29) y Nenas o Marines (06:45:17) en la femenina.