Correr en plena ola de calor: carreras y eventos deportivos afectados en Aragón

La ola de calor que afecta a todo Aragón ha obligado a la organización de diferentes eventos deportivos que se celebran este fin de semana a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus participantes. Así ha ocurrido en el caso de la Gran Trail del Sobrarbe, un evento de renombre que este fin de semana se disputará pero con cambios importantes debido al aviso naranja.

En un comunicado publicado este viernes en su página web, los organizadores de la misma advertían ya de ello. "La suspensión no es una opción que nos hayamos planeado dado que hay partes muy importantes del recorrido que permiten correr con altas temperaturas si las aprovisionamos adecuadamente de líquido. En cualquier caso, la modificación de los recorridos, neutralización y cancelación de la prueba así como la no obligatoriedad de devolver el importe de la inscripción por fenómenos atmosféricos está regulado en el artículo 6 del reglamento que todos los participantes habéis aceptado al inscribiros. Nuestra mayor preocupación es que no podáis disfrutar de nuestro territorio y por eso todo el esfuerzo que estamos realizando se centra en equilibrar la máxima seguridad frente al disfrute y la competición deportiva", explicaban en redes sociales tras las quejas recibidas.

El calor no da tregua, y la previsión no es nada halagüeña. Este fin de semana la Comunidad está en alerta por altas temperaturas que podrían alcanzar los 44 ºC en varios puntos de la región. El Pirineo tampoco se libra, y de ahí que la organización de esta carrera haya decidido tomar medidas. Entre ellas, recortar los 22 km que discurren de Plan a Bielsa en la modalidad 'Gran Trail', y adelantar a las 7.00 la salida de la maratón, que partirá del parque Nabateros de Aínsa. "A pesar de todas las medidas que estamos tomando la carrera será muy dura y es decisión de cada uno valorar si está preparado para una carrera de este tipo. Es importante no olvidar que a nadie le obligan a tomar la salida y que las montañas seguirán allí muchos más años para poder recorrerlas. Por supuesto, todo aquel participante que haya acabado la carrera es perfectamente libre de decidir continuar y subir a Cruz de Guardia llegando a Bielsa por el GR por sus propios medios. En Bielsa le esperan las duchas, la comida y el grifo de cerveza fresco", adelanta la organización.

XI Triatlón Cros Villa de Sádaba

Otro de los eventos deportivos que tienen lugar este fin de semana es la XI Triatlón Cros Villa de Sádaba, que comienza a las 17.30 en el embalse Valdelafuén. A pesar de la alerta naranja, la organización mantiene el evento, pero se han tomado más medidas para garantizar la seguridad de los participantes. "El horario y el recorrido es el mismo, pero por motivo de la ola de calor se han incrementado los puntos de avituallamiento líquido y se han puesto más puntos de refrigeración, tanto en la prueba de correr como en la de bici", informa el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sádaba, quien asegura que se refrescará con mangueras a los participantes. "Es cierto que en esta prueba suele hacer siempre mucho calor, pero la gente va preparada y no ha habido nunca ningún problema", afirman desde el consistorio.

La Boca del Infierno, en el valle de Hecho

Donde tampoco prevén en principio modificar recorridos es en el valle de Hecho, que acogerá este domingo la carrera de montaña Boca del Infierno con temperaturas por encima de los 30º C. Aunque los recorridos y horarios de esta prueba se mantienen igual, la organización sí ha decidido adelantar media hora la carrera de los más pequeños, que se disputará este sábado a las 10.30. "Lo demás en principio se mantiene igual. La Boca del Infierno es una carrera con mucha sombra en la mayor parte del recorrido y cuenta con diferentes avituallamientos y varios barrancos que se cruzan y en los que poder refrescarse", avisa la organización que aconseja de nuevo a los corredores llevar algún tipo de bidón con líquidos para hidratarse y evitar golpes de calor, aunque haya avituallamientos suficientes a lo largo del recorrido para saciar la sed.