Los proyectos deportivos empiezan a construirse desde el banquillo. Así lo ha entendido Basket Zaragoza, que no ha dudado en confiar el mando de su equipo estrella en la élite al hombre que ha devuelto la ilusión a la afición. La entidad que preside Reynaldo Benito anunció el pasado viernes, día 21, la renovación de Porfirio Fisac quien, gracias a su capacidad de dirección y ambición en momentos clave de la Liga Endesa, llevó al conjunto a disputar de nuevo el ‘play off’ de la ACB y colocarlo en Europa, en la Champions League. El segoviano seguirá dos temporadas vinculado al club aragonés. Este jueves, Fisac ha valorado su continuidad, ha hablado de la confección de la plantilla y de los retos que se abren para el próximo curso, en el que la cantera tendrá "un gran valor".

"Tenía una sensación de traición si me marchaba este año", ha reconocido Fisac. El entrenador ha admitido que "había interés por otros equipos". "Pero en ningún momento he tenido dudas de lo que debía hacer. Tras una reunión con Pep (Cargol) y con el presidente (Reynaldo Benido) cuando finalizó la competición, me marché sabiendo que iba a volver. Hasta en mi casa se quedaron las maletas", ha resaltado el técnico. Fisac ha calificado el curso pasado como "espectacular", y que tiene que servir de espejo para dibujar las líneas maestras de la próxima campaña "para que Zaragoza se sienta orgullosa con esa valentía que ha demostrado el equipo".

Fisac ha explicado los motivos del por qué de su compromiso: "Por un lado, el buen ‘feeling’ (sensación) que tenemos Pep y yo, porque queremos lo mismo. Hay una participación que se llama talento maño, y este talento aragonés tenemos que seguir trabajando con él. No quería que viniera nadie a que nos marcara un camino diferente. Hemos hecho un paso muy importante que es introducir un jugador en la élite (Carlos Alocén), pero luego hay cuatro o cinco chicos detrás que vienen empujando, y queremos hacer entender a la grada que vamos a seguir con una apuesta muy importante por este grupo, de esta cantera". Y otro, el calor de la afición, que ha destacado de una forma muy gráfica: "Es increíble lo que me cuesta ir por la calle sin que me den un beso, esto no me suele pasar habitualmente. Además, el club ha hecho un esfuerzo económico en todos los sentidos para que yo estuviera".

Si algo marca el curso 2019/2020 es la dualidad de competiciones; la ACB y la Champions incrementarán el número de partidos para una plantilla que estará compuesta por "doce a 14 jugadores". «Ya lo viví en Fuenlabrada: la doble competición conlleva una distracción en tus obligaciones. Pero nosotros queremos dos equipos y que algunos jugadores tomen un protagonismo en una de las dos torneos sabiendo que vamos a vivir y comer en la Liga Endesa. Europa nos hará disfrutar e ilusionarnos" ha reiterado, recordando que competir en el Viejo Continente hasta ahora "ha sido una barrera" para equipos que luego "las pasan canutas en la liga y te lleva a una distracción en tus obligaciones".