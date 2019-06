Feliciano López vuelve a tocar la gloria en Queen's

El español Feliciano López, 113º del ranking mundial a sus 37 años, ganó por segunda vez en su carrera el torneo de tenis de Queen's, tras superar este domingo en la final al francés Gilles Simon (38º) por 6-2, 6-7 (7/4) y 7-6 (7/2).

'Feli', que había sido ya campeón en Queen's en 2017 tras ganar entonces la final al croata Marin Cilic, llegó en otra ocasión a la final de este torneo, en 2014, cuando cayó en el duelo decisivo ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Es uno de los dos únicos españoles en haber sido campeón en Queen's. El otro fue Rafael Nadal, en 2008.

El veterano tenista español se convirtió así en el jugador de mayor edad en ser campeón en Queen's, con 37 años, 5 meses y 13 días. No es el de mayor edad en ganar un título ATP, ya que Roger Federer conquistó la cita de Halle este mismo domingo con 37 años, 10 meses y 15 días.

Feliciano es el primer jugador que entró al cuadro de este torneo con una invitación ('wild card') y que logra levantar el trofeo desde que Pete Sampras lo consiguiera en 1999. «No sé cómo lo he hecho. Simon ha mejorado a medida que el partido avanzaba y no encontraba sus fallos. Afortunadamente el 'tie-break' final cayó de mi lado», declaró el triunfador del día. "Pensaba que el mejor momento de mi carrera fue en 2017, cuando gané aquí. Pero no lo era porque lo es ahora", añadió.

La semana había empezado muy convulsa para el tenista español, con la publicación en la prensa de su nombre como investigado por un caso de amaño de partido en Wimbledon 2017, algo que él negó categóricamente.

Por su parte, Gilles Simon se estrelló ante la 'maldición francesa' en Queen's, donde ningún tenista de ese país ha podido ser nunca campeón. Antes que él otros cuatro franceses habían disputado la final, perdiendo también en el duelo decisivo, Guy Forget (1995), Sebastien Grosjean (2003, 2004), Nicolas Mahut (2007) y Jo-Wilfried Tsonga (2011). "Estoy cansado. Ha sido agotador jugar todos los días. Fue una final bonita. Es duro para mí perder tras un esfuerzo sí, pero él jugó mejor en los momentos decisivos", admitió Simon, exnúmero seis mundial.

El torneo ATP de Queen's, en Londres, es una de las citas preparatorias para Wimbledon, se disputa sobre hierba y reparte dos millones de euros en premios.