Levantarse temprano, colocarse el maillot, comprobar que todo está en orden en la bici, ajustar el sillín y comenzar a pedalear. Ha llegado el día para el que se han estado preparando durante meses los 11.500 cicloturistas de 24 nacionalidades que este sábado tomarán la salida en Sabiñánigo, la Quebrantahuesos celebra su 29º edición. La marcha cicloturista, referente nacional y europeo de este tipo de pruebas, volverá a convertir la capital del Alto Gállego en el epicentro del ciclismo durante todo el fin de semana. No en vano, se esperan 35.000 visitantes que desde los días previos ya se han dejado notar no solo en el Serrablo sino también en otras zonas del Pirineo como Jaca. Lo que en esencia era un evento deportivo, se ha acabado convirtiendo en todo un acontecimiento social que, lejos de morir de éxito, va a más. Ya hace 16 años que tuvo que dividirse en dos, la Quebrantahuesos Gran Fondo de 200 kilómetros, que suma 9.000 participantes, no son más porque la organización tiene establecido ese límite por cuestiones de seguridad, y su hermana pequeña, la Treparriscos, de 85 kilómetros, en la que serán 2.500 los ciclistas que la afronten. Durante el proceso de inscripción 5.000 solicitudes se quedaron fuera al alcanzarse el cupo.

La primera de ellas es la más exigente. Su recorrido, su principal reclamo al atravesar lugares por los que también acostumbra a serpentear el pelotón profesional tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España, cuenta, al margen de con una longitud de 200 kilómetros, con 3.500 metros de desnivel positivo. Cuatro son sus principales hitos, los puertos de Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca. El pelotón partirá a las 7.15 del entorno de Pirenarium, situado en la avenida del Ejercito, y el primero en alcanzar la meta en una prueba declarada no competitiva se espera que aparezca de nuevo sobre las 12.55, aunque ésta quedará abierta hasta las 19.30. Tanto el más veloz como el que cierre la marcha habrán dejado atrás todo aquello para lo que llevaba meses preparándose. No en vano, en el mismo trazado confluyen aquellos cuyo objetivo es simplemente completarlo, los que buscan mejorar sus tiempos e incluso los que tienen cuentas pendientes con éste o aquel puerto desde ediciones anteriores. También, los que quieren rememorar otros tiempos.

Este año el homenajeado es Alberto Contador, ganador en dos ocasiones del Tour y el Giro, y tres veces triunfador en la Vuelta. El de Pinto lucirá el dorsal número uno y abrirá un pelotón en el que se encontrarán otros nombres ilustres como el de Miguel Induráin.

Se dice que todo gran amante del ciclismo debe enfrentarse alguna vez al reto que supone la Quebrantahuesos. ¿Y en qué consiste? De Sabiñánigo, los 9.000 valientes tomarán rumbo a Jaca y de allí enfilarán la ascensión al Somport (1.640 metros) para cruzar a Francia, donde espera el Marie Blanque, puerto no muy alto, 1.035 metros, pero con una pendiente considerable y que sirve de previa a la prolongada ascensión al Portalet (1.795 metros), a la que se llega ya con 100 kilómetros en las piernas. De vuelta a España, la carretera aún picará hacia arriba una vez más, será en Hoz de Jaca (1.272 metros). Después ‘solo’ quedará descender hasta Sabiñánigo.

El trazado de la Treparriscos está diferenciado. En su caso, los ciclistas avanzan hacia Biescas, suben a Cotefablo, continúan a Broto y desde allí, a Fiscal, con el alto de Petralba, para volver a Sabiñánigo. La salida se realizará a las 8.00, los más rápidos habrán acabado sobre las 10.40 y a los que se lo tomen con más calma se les espera hasta las 16.00.

Como se puede deducir, la exigencia a nivel organizativo no es escasa. Se calcula que en total son 3.000 las personas que hacen posible el evento promovido por la Peña Ciclista Edelweiss y la empresa Octagon, de entre los que mil son voluntarios.

Alto es también el dispositivo de seguridad, en el que se ha doblado la inversión. Por primera vez, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil atendiendo al gran número de personas que se va a concentrar, al hecho de que son tres las comarcas a las que alcanza (Sobrarbe, Alto Gállego y Jacetania) y a la necesidad de coordinación con la administración francesa a la que obliga la circunstancia de que la marcha cruce la frontera. En Sabiñánigo se ha establecido el puesto de mando avanzado y también se ha desplazado al helicóptero del 112, que habitualmente tiene su base en Zaragoza. Por otra parte también se han destinado 200 agentes de la Guardia Civil que velarán por la seguridad ciudadana y el tráfico junto a la Policía Local de Sabiñánigo y la Gendarmería Francesa. Igualmente se cuenta con bomberos y equipos médicos, mecánicos, señalizadores, limpieza y personal de coordinación.

Una de las novedades que presenta la 29º edición es la presencia de desfibriladores para atender posibles incidentes durante la ruta en cada punto de avituallamiento, en los que, como en los dos años anteriores, también se ofrecerán productos aptos para celiacos. Además, en la meta habrá profesores y estudiantes de fisioterapia de la Universidad de Zaragoza para tratar posibles lesiones y problemas musculares. Al margen de la marcha en si, en la Zona Expo, situada en el aparcamiento de Pirenarium, se han instalado más de sesenta expositores con las principales marcas del sector que estarán abiertos al público de 10.00 a 20.00.

La previsión meteorológica indica que habrá intervalos nubosos al amanecer y que al mediodía dominarán los claros con alguna nube alta. Por la tarde podrían producirse precipitaciones e incluso generarse alguna tormenta. En Sabiñánigo se esperan mínimas de 12 grados por la mañana y máximas de 26. Tanto en el Somport como en el Portalet se alcanzarán los 18 grados y en el Marie Blanque, los 22.