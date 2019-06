Durante su tiempo de mando en la parcela deportiva del Real Zaragoza en los dos últimos años, no ha sido Lalo Arantegui hombre de esconderse detrás de las cortinas en los malos momentos, evitar las explicaciones o evadir los dardos de las críticas. En este sentido, cuando han arreciado los problemas, el director deportivo se ha puesto por delante, en ocasiones, incluso más allá de lo que le corresponde su cargo institucional, como cuando hubo que salir a redoblar confianza en Natxo González en su día o como cuando hubo que gestionar la crisis desatada por sus estampida. Siempre con sentido común, los pies en el suelo, personalidad y coherencia con la realidad del club, Lalo Arantegui, en los aciertos y en los errores, ha dado la cara en nombre del Real Zaragoza. Lo ha vuelto a hacer, en la misma línea, sin variar su postura y talante, este martes, día elegido para el análisis, las conclusiones y las valoraciones del pasado y del futuro. Lalo, antes de nada, se hizo cargo de los fallos deportivos, de todas las cuestiones que han desembocado en esta temporada fallida.

“Como máximo responsable del área asumo el cien por cien de la responsabilidad deportiva y de la clasificación del Real Zaragoza en esta temporada. Vamos a redoblar esfuerzos para conseguir el único objetivo que nos podemos marcar, que es el ascenso a Primera”, indicó Lalo, quien definió el curso recién concluido con la palabra “decepción”. El director deportivo efectuó un balance de los últimos meses: "La temporada dista mucho de nuestro objetivo, que era el ascenso. Quiero recalcar algunos puntos que han influido en esta clasificación. Uno de ellos fue el cambio brusco en el líder, en el entrenador (Natxo González). No nos dejó tiempo para cambiar una plantilla que ya estaba casi configurada. Las lesiones han sido un tema diferencial. La plantilla, en la que confiábamos por su buen rendimiento anterior, era joven... Yo era el primero que pensaba que se podía igualar o mejorar la clasificación de la 2017-2018, pero no ha sido posible". En cuanto a los entrenadores que hemos tenido, salvo Víctor, ninguno ha tenido números de pelear un ascenso. También ha habido facetas positivas. No todo no ha sido negativo, como por ejemplo la aparición de nuevos jugadores con mucha proyección que serán la base", resumió.

Arantegui resaltó la continuidad de Víctor Fernández y admitió que en todo momento ha percibido el respaldo y la confianza de los propietarios en su trabajo en la dirección deportiva. “Es una virtud contar con el mismo cuerpo técnico y trabajar con una idea clara. Vamos de la mano del entrenador para crear un grupo ganador. Estoy muy contento de su renovación En todas partes cuerpo técnico y dirección deportiva consensuan la formación de una plantilla", aseveró. “Hace un año, sentado aquí, mi renovación era una prioridad para el club. En el fútbol, cambian las cosas de la noche a la mañana. El club ha demostrado estabilidad en este aspecto. Me he sentido muy querido siempre. Nuestra obligación es trabajar con un futuro", insistió, reclamando cohesión y sentido de la realidad, de qué es ahora el Real Zaragoza y sus posibilidades: “Tenemos que ser consciente de la situación económica e institucional. Estamos en inferioridad con otros clubes y debemos estar unidos. Sé que soy muy reiterativo con esto, pero es bueno no olvidarlo. Es muy difícil que os guste un jugador en la jornada 10, pero dejemos que saque su potencial. El grado de rendimiento aumenta con una confianza alta. Estamos convencidos de darle la vuelta a esto. Vamos a crear un equipo para que el cuerpo técnico saque el cien por cien y trabajaremos de la mano. Somos todos uno y pedimos unión", repitió. “Como pidió el míster, es necesaria la unión entre todos los estamentos. En el Real Zaragoza todos somos uno. Así pelearemos por regresar a Primera", insistió.