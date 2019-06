Se abre un nuevo camino en la investigación de la Operación Oikos. En esta ocasión, según ha desvelado El Confidencial, correspondería a una reunión en los días previos al Real Madrid-Huesca entre directivos del club oscense con Raúl Bravo y Carlos Aranda, supuestos cabecillas de toda la trama. Las pesquisas de la Policía indican que ambas partes se juntaron para negociar una deuda de 100.000 euros, que el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, debería saldar con los dos exfutbolistas debido a un amaño fallido de otro partido.

Las sospechas no corresponden pues al encuentro que enfrentó al Real Madrid contra el equipo aragonés en el estadio Santiago Bernabéu esta temporada recién finalizada (2018-2019), cuyo resultado fue de 3-2 a favor de los locales en la 29ª jornada de Primera División. No obstante, sirve de referencia para datar la fecha en la que tuvo lugar la cita entre algún dirigente del Huesca con Bravo y Aranda, que se habría producido entorno a la última semana del mes de marzo. La negociación de la deuda pendiente es entonces el objeto de la investigación -no otro posible amaño-. Aranda y Bravo habrían amenazado a Lasaosa.

Así pues, el partido contra los madrileños se suma al resto de encuentros investigados por la Policía en los que está involucrado la entidad altoaragonesa: el Huesca-Nástic de Tarragona y el Lugo-Huesca de la temporada 2017-2018 en Segunda División. Además, las sospechas de amaño cuya investigación se abrió el pasado martes 28 de junio recaen sobre otro dos partidos: el Valladolid-Valencia de este curso 2018-2019 y el Sariñena-Cariñena de la Tercera División aragonesa en la campaña pasada.