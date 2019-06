Feliz debut a los 74 años en una media maratón

El deporte no tiene edad y si no que se lo digan a Julián Casasús, que a sus 74 años de edad acaba de debutar felizmente en Oloron (Francia) en una media maratón y, además, subiéndose al tercer cajón del podio de su categoría V4 con un tiempo de 2 horas y 24 minutos. "Ha sido una experiencia fabulosa", resume este oscense que, pese a su edad, tiene la suerte de "no tener que tomar pastillas para nada".

El reto tuvo una dificultad añadida por el intenso calor -se superaron los 30 grados- "y el sol abrasador", recuerda, lo que hizo estragos entre muchos corredores que tuvieron que ser atendidos por las ambulancias. "Los primeros diez o doce kilómetros fui fenomenal, disfrutando mucho. Luego ya empecé a notar las piernas cansadas y a los dos últimos llegué un poco más justo. Pero más que con el tercer puesto de mi categoría, me quedo con que detrás de mi aún llegaron 70 más porque reconforta", señala.

Ha tenido un estreno tardío, pero es que lleva apenas un año saliendo a correr. Había hecho "mucha montaña", aunque no fue hasta el pasado verano cuando le picó el gusanillo del ‘running’. «Estábamos de vacaciones en Biescas y un día le dije a mi nieto Pablo si hacíamos corriendo la vuelta a los Oroses, que son unos 12 kilómetros y que yo había hecho mil veces andando, y me encontré muy cómodo», recuerda.

Empezó a entrenar regularmente y un día su hija Isabel, que hacía 20 años que había hecho su primera media maratón, le animó a correr juntos en Oloron. "Ella hubiera corrido más rápido pero tuvo paciencia conmigo y salimos y llegamos juntos a la meta, lo cual es un orgullo y una satisfacción enorme", asegura. Además, su mujer, Conchita, les acompañó haciendo una marcha de 10 km.

Julián no aspira a batir ningún récord, pero aun así cree que podría bajar el tiempo que hizo. Por eso no descarta repetir e incluso correr algún día un maratón "si la salud me sigue acompañando".

Se jubiló a los 65 años tras más de 50 trabajando en un concesionario y desde entonces disfruta del deporte al aire libre. De hecho, su verdadera pasión es la bici de montaña y todos los sábados hace rutas de 70 km con sus amigos.