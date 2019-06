Emotiva despedida del hijo de José Antonio Reyes tras la muerte del futbolista: "Sé que desde el cielo me cuidarás"

La repentina muerte del futbolista sevillano José Antonio Reyes en un accidente de tráfico este sábado provocó un aluvión de reacciones, de mensajes de incredulidad por lo sucedido y de condolencias a su familia, que traspasó el mundo el fútbol y del deporte. Entre ellos destacó un emotivo mensaje de su hijo, colgado junto a varias fotos de ambos en su cuenta de Instagram.

"Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi. Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos, pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero, papá. Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", escribía José Antonio Reyes López, futbolista, como su padre, que juega en la categoría Alevín A del Leganés.

El Extremadura retirará su camiseta

Por su parte, el presidente del Extremadura UD, Manuel Franganillo, anunció que la camiseta con el número 19, que vistió José Antonio Reyes hasta este fatídico sábado, será retirada de la equiipación.

La camiseta ya "tiene un propietario para la eternidad, una leyenda del fútbol que hemos tenido la suerte de tener en nuestra familia", señaló en una carta abierta.

"Y en nombre de toda la afición, que es el alma de este club y de toda Extremadura, quiero enviar mi recuerdo para sus padres que tanto están sufriendo en estos momentos", señala en la carta.

Asimismo, agradeció al Sevilla FC todo "su cariño y buen hacer para que un talento de esta naturaleza haya iluminado desde este templo de Sevilla a todo el planeta del fútbol".

También tuvo palabras para la Liga Profesional y la Real Federación, que "se han unido en la pena por su dolorosa pérdida, ojalá sea el primer paso para que Liga y Real Federación caminen unidas también en situaciones normales".

Destacado Reyes y Zaragoza siempre irán de la mano en la historia del desafortunado jugador

Por último, agradece a ambos organismos que rápidamente se pusieran de acuerdo para suspender la competición de este domingo, "en el que nosotros no hubiésemos sido capaces de competir al nivel que la pureza del campeonato requiere por la inmensa pena que nos inunda y sobrepasa".

Capilla ardiente y funeral

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuan del Sevilla FC acogerá este domingo de las 16.00 a las 21.00 la capilla ardiente del jugador.

A partir de las 21.00 horas, el féretro de Reyes se trasladará a Utrera, concretamente al Salón de Plenos del Ayuntamiento, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Allí pasará toda la noche hasta que sea trasladado a la Iglesia de Santa María, donde a las 9.30 del lunes tendrá lugar el funeral.

El velatorio quedará abierto todo el tiempo para todas aquellas personas que quieran darle el último adiós o el pésame a su familia y allegados.

El jugador de fútbol José Antonio Reyes, de 35 años, ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la autovía que une Sevilla con Utrera. Dos primos que le acompañaban, también han muerto en el siniestro. Las imágenes del estado en el que ha quedado el vehículo Mercedes Brabus S550, totalmente irreconocible y calcinado por el incendio posterior al choque, permiten hacerse una idea de la violencia del impacto.