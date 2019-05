Démare se impone en Módena

El francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se adjudicó al esprint la décima etapa del Giro de Italia, este martes en Módena, mientras que el italiano Valerio Conti (UAE Emirates) conservó la 'maglia' rosa de líder.

Démare impuso su potencia en una larga recta de llegada de más de dos kilómetros. Entró en la meta delante del campeón de Italia, Elia Viviani, de nuevo segundo, y del alemán Rudi Selig, que suplió en la llegada al mejor esprinter de su equipo, el campeón alemán Pascal Ackermann. Este último, vencedor de dos etapas desde el inicio de la ronda, cayó tras el cartel del último kilómetro, con otros corredores. Con el pantalón desgarrado, dejando ver heridas en el costado derecho, Ackermann, que lleva el maillot violeta de clasificación por puntos, se levantó para retomar la bicicleta y superar la línea de meta. El alemán no sólo perdió la posibilidad de lograr su tercer triunfo de etapa, sino también la casi totalidad de su ventaja en la clasificación por puntos respecto a Démare, que se colocó cerca del germano.

Démare (27 años) logró su primer triunfo de etapa en el Giro de Italia, ronda en la que participa por tercera vez. Vencedor de la Milán-San Remo en 2016, el francés cuenta en su palmarés con dos etapas del Tour de Francia.

Nueva oportunidad el miércoles

"Sabía que estábamos bien, pero nos faltaba éxito hasta el momento", señaló el francés del equipo Groupama-FDJ. "Tuve el ritmo perfecto, la potencia y la apertura en la llegada", señaló Démare, que aseguró que siempre tuvo confianza en sí mismo, pese a la ausencia de victorias en 2019. "Tengo la costumbre de ser paciente, he sabido estar arriba y estar tranquilo. Gracias a mi equipo, no he perdido confianza", señaló el francés.

Su equipo, que trabaja para él en el Giro, había preparado la etapa desde hace tiempo. Antes de la salida de la prueba en Bolonia, la semana pasada, fue a reconocer la llegada para conocer hasta el último detalle.

Esta etapa, perfecta para los velocistas teniendo en cuenta el trazado rectilíneo y plano entre Rávena y Módena, no contó con ningún ataque, más allá de una escapada de dos ciclistas, el japonés Sho Hatsuyama y el 'local' Luca Covili. El dúo, controlado a distancia por el pelotón, fue alcanzado a 25 kilómetros de la llegada.

El miércoles, los velocistas disponen de su segunda posibilidad de la semana en la undécima etapa, de 221 kilómetros entre Carpi y Novi Ligure. El recorrido, sin ninguna dificultad en el llano de Po, concluye en una recta de 3.000 metros en una pequeña ciudad (Novi Ligure) que alberga el museo dedicado a los 'campionissimi' Costante Girardengo y Fausto Coppi, dos ciclistas de la zona.



Arnaud Demare (FRA/(Groupama-FDJ) 3h36'07 Elia Viviani (ITA/Quick Step) m.t.

Rudiger Selig (ALE/Bora-Hansgrohe) m.t.

Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

Giacomo Nizzolo (ITA/Dimension Data) m.t.

Davide Cimoli (ITA/Israel Cycling A.) m.t.

Manuel Belletti (ITA/Androni Giocattoli) m.t.

Giovanni Lonardi (ITA/Nippo Vini Fantini) m.t.

Jasper De Buyst ALE/Lotto Saudal) a 02«

Jacopo Guarnieri (ITA/Groupama FDJ)) a 04«

Clasificación de la décima etapa:



Valerio Conti (ITA/UAE Emirates) 39:45.10 Nans Peters (FRA/AG2R) a 1:50

Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) a 2:33

José Joaquín Rojas (ESP/Movistar) a 2:33

Amaro Antunes (POR/CCC) a 2:34

Fausto Masnada (ITA/Androni) a 2:36

Andrey Amador (CRC/Movistar) a 2:39

Valentin Madouas (FRA/Groupama) a 3:27

Giovanni Carboni (ITA/Bardiani) a 3:30

Pello Bilbao (ESP/Astana) a 3:32

Clasificación general: