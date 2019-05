Vuelta Aragón 2019: estas son las etapas y los equipos que participan

El 11 de mayo de 2018, Aragón recuperó una cita de relumbrón en su calendario deportivo, su vuelta ciclista. Una prueba que se disputó por primera vez en octubre de 1939, que se consolidó a mediados de los 60 y que se apagó en 2005. Tras más de una década de ausencia, la Comunidad volvía a hacerse un hueco en el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en la categoría 2.1 dentro del Europa Tour, y lo hacía para quedarse. Un año después, la Vuelta Aragón 2019 ya está lista para empezar a rodar. "Una Vuelta nerviosa, ya que este año no tiene un gran puerto decisivo como Cerler, pero si tres etapas muy diferentes que prometen garantizar la emoción hasta el final en las Torre del Agua, en Zaragoza", asegura el director general de la ronda, Luis Marquina, presidente a su vez de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Estas son las etapas:

Primera etapa de la Vuelta Aragón 2019: Andorra-Calatayud (viernes 17 mayo)

La localidad de Andorra acoge el viernes, día 17, la salida de la primera etapa que concluirá en Calatayud, tras 186,2 kilómetros y con un previsible final al esprint. Transitará localidades como: Albálate del Arzobispo, Azuara, Fuendetodos, Cariñena, Mainar y Paracuellos de Jiloca entre otros municipios. Es una etapa aparentemente sin complicaciones y que será muy propicia para las escapadas, aunque los que quieran optar al triunfo final de la vuelta no se podrán despistar debido a que la llegada a Calatayud es una llegada en la que los corredores van a estar muy nerviosos y, pese a que no se definirá un ganador, sí que hay corredores que podrán perder sus opciones de triunfo.

Segunda etapa de la Vuelta Aragón 2019: Sádaba-Canfranc Estación (sábado 18)

El sábado 18, el pelotón se desplazará a las Cinco Villas para iniciar la segunda jornada en Sádaba, que concluirá en Canfranc Estación (186,2 km). El pelotón se adentrará por una de las zonas más bonitas de Aragón y rodará por Luesia, Uncastillo, Murillo de Gállego (con sus imponentes Mallos de Riglos), hasta llegar al Monasterio de San Juan de la Peña, para desembocar en Jaca pasando por Castiello de Jaca. No hay un gran puerto final, pero en la que tanto las subidas a San Juan de la Peña y Oroel, como sus bajadas técnicas, serán decisivas.

Tercera etapa de la Vuelta Aragón 2019: Huesca-Zaragoza (domingo 19 mayo)

Y el broche a la renovada segunda edición de la Vuelta será el domingo, día 19, con la etapa Huesca-Zaragoza (127,4 km): etapa corta pero que, presumiblemente, será una etapa muy rápida, debido al temido cierzo que favorecerá a los ciclistas en el segundo tercio de la jornada, si bien en el último tramo puede ser un lastre. El pelotón rodará por Loarre, Ayerbe, Sierra de Luna, Zuera, Villanueva de Gállego, hasta desembocar en la Expo de Zaragoza, donde se decidirá el nuevo vencedor.

19 equipos participantes en la Vuelta Aragón 2019

Aunque las inscripciones definitivas no se conocerán hasta este jueves, día 16, todos los equipos ya han avanzado las preinscripciones de sus corredores. Una participación que, definitivamente, será de 19 escuadras ya que Coldeportes no estará en Andorra por problemas logísticos, sin que la organización haya habido tiempo material para sustituir al equipo colombiano. El Movistar Team comanda la participación como única escuadra World Tour, aunque la lesión de Alejandro Valverde, con su consiguiente ausencia en el Giro de Italia, ha obligado a ajustar el calendario de algunos corredores y aún no conoce el siete que presentarán en Aragón. Sí es segura la presencia de los regionales Jaime Castrillo y Jorge Arcas.

Por su parte, el Caja Rural-Seguros RGA ha anunciado un plantel en el que destacan Ion Aberasturi, ganador el año pasado de la primera etapa (Teruel-Caspe), el veterano Sergio Pardilla, décimo en la última edición, o Jonathan Lastra, destacado en las últimas pruebas primaverales, con el quinto puesto en Castilla y León o el séptimo en Asturias. Enrique Sanz, cuatro veces triunfador en la presente campaña, aparece en la lista inicial del Euskadi-Murias, donde también se contará con la presencia de los otros dos profesionales aragoneses, Fernando Barceló y Sergio Samitier. Y el tercer y último equipo profesional español, el Burgos BH, ha anunciado los nombres de Ángel Madrazo y Óscar Cabedo, octavo y undécimo en la última edición de la Vuelta Aragón, así como del velocista gallego Dani López. Terminando la participación española aparecen en la lista los continentales de la Fundación Euskadi, con Unai Cuadrado o Txomin Juaristi, y al Kometa-Fundación Contador, con Diego Pablo Sevilla, reciente protagonista en Madrid, o Juanpe López.

Desde Francia llegan tres potentes conjuntos profesionales dispuestos a ser protagonistas: el Delko Marseille, con los españoles Javier Moreno, segundo en 2018, y Delio Fernández; el Total-Direct Energie, quizá el bloque más potente si confirma a ciclistas como Jonathan Hivert, vencedor del Gran Premio Miguel Induráin, el veterano Rein Taaramae, cuarto en la ronda aragonesa de la edición pasada, o Thomas Boudat; y el Vital-Concept, que lidera un gran referente internacional como Pierre Rolland, respaldado por corredores como Lorenzo Manzin o Adrien Garel.

En cuanto a las cuatro formaciones portuguesas, Edgar Pinto, ganador de la Vuelta a Madrid 2018 y cuarto este año en Asturias lidera, en principio, el W52-Porto, en el que también estará el veterano Ricardo Mestre, pero sin sus españoles. El Sporting Tavira se presentará con el cántabro Alvaro Trueba, junto a Frederico Figueirido y Jose Mendes, entre otros. El Efapel de Joni Brandao cuenta con los nacionales Marcos Jurado y Antonio ‘Chava’ Angulo, así como otro viejo conocido del pelotón español, Fabrizio Ferrari. Finalmente, el Radio Popular-Boavista alineará –siempre pendiente de la confirmación oficial- a Luis Mendonça, David Rodrígues y a los españoles Antonio Gómez y Pablo Guerrero.

También el Gazprom-Rusvelo presenta a otros ciclistas conocidos por sus andanzas en España como Evgeny Shalunov, Aleksei Rybalkin o el veterano Ivan Rovny; mientras que el Androni Giacattoli, pese a tener un ‘ocho’ en el Giro, vendrá a Andorra con corredores como Matteo Pelluchi o el colombiano Julián Cardona. Los colombianos Jhojan García, mejor joven en Vuelta a Madrid, Jonathan Restrepo o Juan Felipe Osorio se destacan en el Manzana Postobon. En la preinscripción también figura el Inteja dominicano del nacionalizado, pero de origen albaceteño Diego Milán; el Guerciotti-Kiwi Atlántico, que, aunque afiliado en Guinea, tiene bastante presencia española con ciclistas como José Manuel Gutiérrez, Jesús Alberto Rubio, Mikel Ugarte o José Carlos Nuñes; y el Wallonie-Bruxelles, equipo de promoción de corredores menores de 23 años.