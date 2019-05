Blazers jugará la final del Oeste contra Warriors y Raptors la del Este ante Bucks

Portland Trail Blazers jugará contra Golden State Warriors la final de la Conferencia Oeste de la NBA, después de derrotar (100-96), con 37 puntos de CJ McCollum, al Denver Nuggets del español Juancho Hernangómez en el séptimo y último encuentro de las semifinales, disputado en el Pepsi Center de Denver. Los Blazers regresarán así 19 años después a una final de conferencia, después de superar el impetuoso inicio (29-17, min. 12) de los Nuggets, cuyo mejor hombre fue el serbio Nikola Jokic, con 29 puntos y 13 rebotes, y que llegó a tener una ventaja de 15 puntos. Jokic falló un tiro libre en los instantes finales (98-95) que pudo acercar a los locales a la prórroga.

En la Conferencia Este, Milwaukee Bucks y Toronto Raptors pelearán por el título de la NBA después de que la franquicia canadiense se hiciese con el séptimo y definitivo punto de su 'playoff' ante Philadelphia 76ers tras imponerse por 92-90 gracias a una canasta en el último segundo de Kawhi Leonard. La decisión del segundo finalista del Este fue agónica y lejos de lo que habían sido algunos de los partidos de la serie, finalmente decantada a favor del equipo de Marc Gasol y Serge Ibaka, y del seleccionador nacional Sergio Scariolo, que hicieron valer el 'factor cancha' ante un rival que no se rindió en ningún momento y que esperaba jugarse sus opciones finales en la prórroga.

Marc Gasol: "Estamos a mitad de camino de donde queremos estar"

Gasol reconoció tras el partido, en el que jugó 45 minutos, anotó siete puntos, se hizo con 11 rebotes y dispensó tres tapones, que la clave de la ajustada victoria de los Raptors ha sido la capacidad rebotadora de su equipo y la fortaleza psicológica. "Estamos a mitad de camino de donde queremos estar. Hay que trabajar aún mucho. Y ahora nos enfrentamos a un rival que ha sido primero de la temporada regular en toda la NBA", añadió.

Sobre el poco acierto inicial ante la canasta rival que él tuvo durante gran parte del partido, Gasol lo atribuyó a la posición en la que tuvo que jugar emparejado junto con la figura de los Sixers, el pívot Joel Embiid. "A principio he empezado más fuera. Luego me han llevado más dentro porque querían poner a Joel en 'pick-and-roll' (bloqueo y continuación) y eso obviamente te limita los tiros. Pero el que he tenido suelto en el último cuarto lo he cogido, lo he tirado y por suerte ha entrado", explicó.

Gasol también anticipó que en la final contra los Bucks quizás no juegue tanto como en las dos primeras series de los playoff ante Orlando Magic y Sixers. "Ahora cambia totalmente el estilo. Vamos a ver como el entrenador quiere jugar y atacarles y defenderles. Y en función del grupo, siempre. Quizás no tenga la importancia a priori que he tenido en estas dos primeras series porque he tenido un referente interior. Pero ojalá sí la tenga", declaró.