Doble medalla para Daniel Osanz en la Transvulcania

Tiene veinte años y se codea con la élite internacional con un descaro que llama la atención. Es Daniel Osanz Laborda, y este fin de semana en la isla de La Palma se ha superado en una de las citas estrella, y más exigentes, de las carreras por montaña: la Transvulcania Naviera Armas. El evento que abría el calendario competitivo de la Copa del Mundo en esta disciplina de trail running, en la que tan bien se mueve, ha confirmado que el jacetano –aún en edad promesa– es capaz de superarse para alcanzar la gloria. El aragonés subió a lo más alto del podio en la prueba del Kilómetros Vertical Binter y se colgó la plata en la Media Maratón. Doble gesta para Daniel, estudiante de Medicina en la Universidad de Zaragoza y que el año pasado conquistó, entre otros éxitos, la triple corona mundial de skyrunning como júnior. "Estoy feliz y muy contento por los dos días. Ha sido una competición redonda. Ahora toca descansar", comentaba el fondista altoaragonés.

La Transvulcania comenzó el pasado jueves, día 9, con la primera cita competitiva del programa de la Copa del Mundo, el Kilómetro Vertical, con 7,6 kilómetros y una dura subida de 1.200 metros, uno de los más largos de la modalidad. En la línea de salida, 200 corredores y un Daniel Osanz que iniciaba el curso de carreras por montaña tras un intenso invierno, trufado de buenos resultados con la camiseta del Zenit Twinner. Las duras rampas que conducían desde el puerto de Tazacorte hasta la torreta forestal de El Time tuvieron un nombre propio: Daniel Osanz, que ganó con un registro de 48:42, aventajando en un minuto y cinco segundos a su ídolo, el burgalés afincado en Jaca Luis Alberto Hernando, toda una eminencia en la modalidad. "Llegaba en un buen estado de forma a la prueba, que había preparado bien. Subir al podio con tus ídolos es un sueño", comentaba emocionado Osanz. El tercer puesto fue para el francés Alexis Sévennec (49:48).

Con una jornada de descanso, Daniel Osanz afrontó el sábado, día 11, la segunda cita de la Transvulcania, el Medio Maratón (24,28 kilómetros y 2.097 metros de desnivel positivo), que citó a 500 atletas. La prueba discurrió por la emblemática Ruta de Los Volcanes, pero con una dureza añadida ya que se realizó en la dirección contraria a la habitual, con el consiguiente desnivel ascendente. "Fue otro día de muchísimo nivel. Intenté regular, de menos a más. En Los Canarios (kilómetro 7) apreté e intenté coger la cabeza. Luego me fui con Aritz (Egea) hasta el punto más alto. Pero, al principio de la bajada, vino una cresta y se me fue (ganó con 1h16:46). Estaba sufriendo muchísimo y llegué muy justo. Pensé en que era mejor sujetar el segundo puesto. El último kilómetro lo disfruté mucho. Sabía que era una carrera larga, que la gente tiene más experiencia que yo. Pero conseguí regular, correr con mucha cabeza. Estoy muy contento ya que no me lo esperaba", relataba Osanz, que concluyó con un registro de 2h18:17. Completó el podio Yoel de Pazbaeza 2h19:02. Luis Alberto Hernando finalizó sexto.