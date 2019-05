Victorias de Antonio Alcalde y Paloma Lobera en el Traschinepro Trail de Caldearenas

Caldearenas ha vivido este viernes una auténtica fiesta de las carreras por montaña, con la celebración del Traschinepro Trail, en la que han participado cerca de 350 deportistas. Había un reto, bajar la marca de la pasada edición de 1:53:55, y los primeros corredores lo han logrado y con diferencia. Han bajado el tiempo del primer clasificado en la 21K en cuatro minutos, por lo que se ha establecido un nuevo récord. El primero en cruzar la meta ha sido Antonio Alcalde, con un tiempo de 1:49:01, seguido de Alberto Torres, con 1:50:25 y Sergio Gimeno, que ha entrado tercero con un tiempo de 1:51:55. Tanto esta prueba, como la 10K y la andada se han desarrollado sin incidentes y con un gran ambiente en Caldearenas, donde se ubicaba la salida y meta.

Primeros clasificados en la categoría masculina L. Z.

La jornada de este domingo ha comenzado temprano. A las 9.30 tomaban la salida los 116 corredores de la 21K. Y una hora y cuarenta y nueve minutos después, entraba el primero en meta, contento por el nuevo récord establecido. Antonio Alcalde, de Madrid pero que reside en Candanchú, ha explicado que han salido un grupo bastante amplio en el llano “y en la subida íbamos los tres más o menos juntos, me he podido ir un poco en la subida en cresterío, en la bajada me ha pillado el segundo y hemos bajado juntos. Luego en el llano he podido apretar e irme solo”. La carrera le ha parecido muy bonita, como al resto de deportistas “muy variada, con llano, subidas empinadas, cresterío y bajada muy rápida y técnica”. Y aseguraba que si puede, repetirá.

Primeros clasificados en la categoría femenina HA

Paloma Lobera ha sido la primera mujer en recorrer los 21 kilómetros de este trail, con un tiempo de 2:14:55. Para ella ha sido una experiencia muy bonita, porque Caldearenas es el pueblo “de mi infancia, a donde venía con mis primos y con mis bisabuelos y volver ha sido impresionante”. Además “el recorrido “es muy bonito, tiene unas partes muy técnicas, se puede correr muy bien y es para disfrutarlo”. Reconocía que no sabía que podía entrar la primera, “no he corrido mucho por Aragón, más por Cataluña y el País Vasco, y no sabía quién había, ni me informé porque no era ese mi objetivo”. A Paloma Lobera le han seguido en la clasificación Sara Guerin (2:20:51) y Mónica Sáez (2:23:11).

A las 10.00 salían los 100 participantes del Traschinepro Trail 10K. En categoría masculina, el primer clasificado ha sido Jaime Ruiz Castillo, con un tiempo de 00:39:15, segundo Francisco Jesús Torres 00:39:16 y tercero Omar Sancho, con un tiempo de 00:41:49. En la categoría femenina, la primera en cruzar la meta ha sido Sofía Poudereux con un tiempo de 00:51:43, segunda Maite Ares 00:52:26 y tercera Claudia Aso con un tiempo de 00:52:28.

Cinco minutos más tarde han salido otro centenar de personas que han participado en la andada. Tras la entrega de trofeos, se ha ofrecido una comida para cerca de 500 personas entre deportistas, acompañantes y voluntarios. Durante toda la mañana también ha habido hinchables para los niños, juegos tradicionales y una visita a la harinera de Caldearenas.

Desde la organización, sportevento.com, se han mostrado contentos con la buena participación de este año, ya que se agotaron las inscripciones disponibles e incluso se ha quedado gente sin poder participar, y por el buen ambiente que se ha vivido durante toda la jornada en este pueblo de la comarca Alto Gállego. En la organización de estas pruebas han colaborado el Ayuntamiento de Caldearenas y la Comarca Alto Gállego. Y ha sido posible gracias a la implicación de casi 50 voluntarios.