Nadal se estrella ante Stefanos Tsitsipas y se despide de Madrid en semifinales

El tenista español Rafa Nadal se quedó a las puertas de una nueva final en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de cae este sábado ante el joven griego Stefanos Tsitsipas en tres sets (6-4, 2-6, 6-3) después de más de dos horas y media de partido.

No jugó un buen partido el balear, salvo mediado el segundo parcial, único momento en el que pudo desarbolar realmente a su rival, infranqueable e incansable en la noche madrileña para aguantar los intercambios con el pentacampeón del torneo, menos afilado en sus golpes y menos cómodo que en la víspera ante Stanislas Wawrinka.

Nadal rozó otra final en su adorada tierra, pero finalmente sucumbió ante uno de los mejores valores de la nueva generación de tenistas y al que había arrollado a principios de año en el Abierto de Australia. En esta ocasión, con el aval de haber llegado a la capital con el título en la arcilla roja de Estoril (Portugal), dominó al campeón de 17 'grandes' que no pudo cambiar la historia vivida en Montecarlo y Barcelona.

Desde el principio, los aficionados de la Manolo Santana auguraron un partido duro para el balear, que empezó su semifinal perdiendo su saque. Este, que había sido una de sus mejores armas hasta el momento, flojeó en esta primera manga y fue fiel copia de la poca regularidad que arrastró el exnúmero uno del mundo en su inicio de partido.

Nadal sufrió ante un Tsitsipas, felino en su defensa de los peloteos, que el español cargaba casi siempre sobre su efectivo revés a una mano para alejarse de un 'drive' que le corrió mucho al ateniense, que fue capaz de levantar un 0-40 en el sexto juego. A partir de ahí, el griego se fue convirtió en más dominador y sus golpes y su saque comenzaron a hacer más daño.

El tenista balear, algo lastrado por su 'drive', logró replicar una segunda rotura de su rival, pero no una tercera pese a que también gozó de bola de 'break' y terminó por entregar el set, el primero que cedía ante su joven rival.

El once veces ganador de Roland Garros necesitaba mejorar sus golpes ganadores y su servicio para poder controlar a un Tsitsipas dispuesto a amargarle la noche. Y el español lo consiguió, aferrado a la recuperada fortaleza con su saque, que le permitió ir siempre por delante en el marcador y esperar su oportunidad al resto.

El heleno no daba sensación de querer aflojar, pero su servicio comenzó a bajar y, por consiguiente, el dominio con su derecha. Así, un mal juego le costó un 'break' que terminó por despertar la mejor versión hasta ese momento de un Nadal que cerró con contundencia y buenos golpes una segunda manga donde sólo perdió un punto con su saque.

La tercera y definitiva comenzó parecida a la primera. Ambos tuvieron opciones de rotura, sendos 15-40, primero para el balear y luego para el griego, pero que acertaron a salvar en un duelo donde el físico se empezaba a vislumbrar decisivo. Nadal volvió a perder eficacia y poderío con su saque y eso provocó que el de Atenas volviese a amenazar al resto.

Tsitsipas, de nuevo muy agresivo y profundo, fue el primero en golpear y romper para tomar la iniciativa. Eso descentró un tanto al español, que desperdició a continuación otro 15-40, el principio del final de su aventura de este año en la Caja Mágica porque el ateniense, pese al último aliento del manacorí y el apoyo del público, no perdonó para citarse por el título con el serbio Novak Djokovic en su segunda final de Masters 1.000 tras la perdida precisamente ante su víctima de este sábado en Toronto.