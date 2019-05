El Girona, previsible rival de Real Zaragoza y Huesca la próxima temporada

En la lucha por la permanencia de este domingo el Girona fue el más damnificado. Está prácticamente en Segunda, pues necesita ganar en Vitoria, que pierda el Celta ante el Rayo y remontarle además cinco goles en la diferencia general. Los de Montilivi serán, previsiblemente, rivales del Real Zaragoza y del Huesca la próxima temporada. Por su parte, se salvaron matemáticamente Villarreal, Levante y Valladolid.

La derrota contra el Levante (1-2) deja a los de Eusebio Sacristán a tres puntos del equipo vigués, con el que está igualado en el enfrentamiento particular pero en la diferencia de goles general el bloque gallego tiene mejor balance.

Pareció arreglar su situación el cuadro de Eusebio Sacristán cuando su artillero, el uruguayo Cristhian Stuani, abrió la cuenta en Montilivi (m.60), pero el 'comandante' José Luis Morales devolvió la moneda casi de inmediato (m.62) y el macedonio Enis Bardhi (m.86) certificó la permanencia del equipo valenciano, así como del Villarreal y el Valladolid, que hicieron los deberes en sus partidos, y la casi segura sentencia de los gerundenses.

El 'submarino amarillo', al que le faltaba un punto para respirar definitivamente del peligro, resolvió ante el Eibar (1-0) con un tanto del camerunés Karl Toko Ekambi (m.59).

El equipo pucelano obtuvo la victoria que necesitaba en Vallecas ante el Rayo (1-2) gracias a un tanto postrero de Sergi Guardiola (m.80), que desequilibró un choque en el que el turco Enes Unal, de penalti (m.6) adelantó a los de Sergio González y Álvaro Medrán (m.73) les había devuelto por algunos minutos a la zozobra.

El Valencia, cuarto

En la parte alta, el Atlético selló el subcampeonato de LaLiga Santander al empatar ante el Sevilla (1-1), que queda a merced del Valencia y el Getafe en la lucha por disputar la próxima Liga de Campeones, en la que toma ventaja el conjunto de Marcelino García Toral. El Sevilla apenas mostró en el Wanda Metropolitano la necesidad imperiosa que tenía para seguir aspirando al primer torneo continental y no pudo con un rival que homenajeó al uruguayo Diego Godín tras anunciar esta semana su marcha.

Fue superior el bloque de Diego Pablo Simeone, aunque no pudo despedir la campaña en casa con un triunfo porque Pablo Sarabia (m.70) igualó el gol Koke Resurrección a la media hora. El empate le permite al Sevilla mantener alguna mínima opción, pero precisa vencer al Athletic y que caigan sus rivales.

El Valencia es ahora el que depende de sí mismo para jugar la próxima Liga de Campeones, ya que supera al Getafe en su duelo particular. Ganó por 3-1 al Alavés en tanto que el cuadro madrileño perdió en el Camp Nou ante el Barcelona (2-0). El conjunto de Marcelino García Toral, que esta semana se quedó también fuera de la final de la Liga Europa al sucumbir frente al Arsenal, tuvo arrestos para levantarse y remontar el tanto inicial del equipo alavesista (Ximo Navarro, m.12). Lo hizo con rapidez y eficacia. En el espacio de cinco minutos Carlos Soler (m.29) y Santi Mina (m.34) devolvieron la alegría a las gradas de Mestalla. El francés Kevin Gameiro puso la rúbrica en la reanudación.

En el Camp Nou, con un Barcelona alicaído, con el enfado del público por el 4-0 sufrido en Anfield, el Getafe no pudo mantener la iniciativa en su sueño de alcanzar por primera vez en la historia la Champions. Jorge Molina tuvo sus opciones, pero no materializó la buena disposición de los hombres de José Bordalás y el chileno Arturo Vidal, que no marcaba desde noviembre, lo castigó con un tanto antes del descanso (m.39). Lo mismo pasó en el segundo periodo y el togolés Djene, en propia meta, echó el cierre en los últimos compases. Ahora el Getafe, que recibirá al Villarreal, depende de lo que haga el Valencia en Valladolid. Tienen dos rivales que acaban de salvarse y en plena celebración.

El Madrid, goleado en Anoeta

La única buena noticia para el Real Madrid en esta jornada fue la acción Brahim Díaz que fabricó uno de los goles de la jornada en Anoeta, aunque no le valió al equipo de Zinedine Zidane para frenar su nefasta racha lejos del Santiago Bernabéu. La Real Sociedad, aunque conocía que el Athletic iba ganando al Celta y ello le encarecía la entrada en Europa, se hizo con el partido pese a la diana de Brahim (m.6). Fue superior sin discusión y continúa aspirando a la Liga Europa junto al Athletic y el Espanyol.

Mikel Merino firmó las tablas y el belga Thibaut Courtois paró incluso un penalti antes del descanso al brasileño Willian Jose, en una acción que significó también la expulsión de Jesús Vallejo. La segunda mitad fue para el olvido del equipo de Zidane, que, en inferioridad, quedó aún más a merced de los donostiarras. Joseba Zaldua (m.57) y Ander Barrenetxea (m.67) aprovechó la facilidad que otorgó el Real Madrid para firmar el 3-1, disponer de oportunidades para hacer más sangre y seguir en liza por el torneo continental.

Depende, no obstante, del Athletic, que venció por el mismo resultado al Celta con un doblete de Raúl García (16 p. y 17) e Iñaki Williams (m.40). Se lo jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

El Espanyol, al amparo de otros dos tantos de Borja Iglesias en Butarque ante el Leganés (0-2), también sigue en la pugna por esa ansiada séptima plaza.

Derrota del Huesca

Ni la victoria, lograda con un doblete de Joaquín Sánchez, su segundo gol en el minuto 98, ante el Huesca (2-1), el otro descendido, evitó las protestas de la afición del Betis, que fue de nuevo un clamor contra el técnico Quique Setién al reclamar su marcha.