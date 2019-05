Blanca Adiego brilla en el iaido, un arte marcial japonés

El iaido es un arte marcial japonés, relacionado con el desenvainado y el envainado de la katana, y que era practicado por los guerreros samuráis en los siglos XV y XVI. Una técnica en la que el soldado era capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada, y cuya tradición se ha mantenido gracias a las escuelas (koryu), que han logrado extenderla gracias a sus enseñanzas. Una sabiduría que ha envuelto a la zaragozana Blanca Adiego, que ha conseguido con esta disciplina –integrada dentro de la Federación Española de Judo– llegar a lo más alto del podio. La sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid fue el escenario del XI Campeonato de España de iaido que coronó a esta mujer de 52 años, cinturón negro de judo, jiu-jitsu, defensa personal e iaido, disciplina en la que superó los exámenes para alcanzar, además, el tercer dan (sandan). "Hace dos años fui bronce a nivel individual; en 2018 quedamos bronce Aragón como equipo, y este año ha llegado el oro. Éramos un grupo de nueve personas de diversos danes y niveles y gané. La verdad es que estoy muy contenta. Fueron muchos los combates y por mi edad, respecto a otros competidores, no me lo esperaba", reconoce Adiego.

Blanca abrazó las artes marciales en La Coruña, ciudad a la que le llevó el trabajo de su marido, José Antonio Coello, que logró la plaza de médico. "Entramos en contacto con el Judo Club Coruña y allí me entrenó el maestro Bernardo Romay, que me animó mucho para participar en torneos. Quedé subcampeona de España en jiu-jitsu, categoría -55 kg, en 2007. Pero es muy exigente; conforme te haces mayor, si te lesionas tardas más en recuperarte. Me pasé al iaido", recuerda Blanca. Llegaron tres hijos –"todos han hecho judo y competido incluso internacionalmente", apunta– y la posibilidad de retornar a Zaragoza, a casa. Y cerca de la vivienda familiar, en el Club Deportivo Kajuki, se cruzó con toda una eminencia en la materia, el maestro Antonio Gutiérrez, poseedor de las más altas titulaciones en España (7º en kendo y 6º en iaido). "Es toda una suerte y un privilegio el poder entrenar con el maestro Gutiérrez, es el máximo exponente en España y una eminencia. Él me estimuló para que acudiera a campeonatos. He llegado a estar en dos Europeos: Berlín 2015 y Turín 2017", amplía.

Blanca Adiego ha hecho del iaido una afición con la que ha creado un palmarés deportivo. Pero también le ha permitido mantenerse activa "física y mentalmente". "No soy de las más veteranas: en los torneos hay gente desde 19 años hasta los 65. Pero sí que es cierto que tienes que estar fuerte de piernas, porque los movimientos incluyen que te agaches bastante", detalla. El iaido es ceremonial. "No se puede hacer un movimiento extra que sea innecesario, todo es muy metódico", señala la campeona. Y fiel a su filosofía. "El iaido y el kendo son lo mismo, lo que pasa es que el kendo es una lucha más rápida y en el iaido los movimientos son más lentos pero precisos. Tienes que vaciar la mente, es una meditación para aprender a realizar los movimientos que hacían los samuráis para aprender a luchar. Atacas desenvainando rápidamente sin dar tiempo a reaccionar", explica.

Lucen un aidogi (parte de arriba del traje) y el hakama (la falda), demás de un obi o cinturón que no se ve. Al conjunto se une la katana-iaito, metálica pero sin filo. Las reglas son muy estrictas. "Las eliminatorias son tres katas y te dan cuatro minutos. Y si llegas a la semifinal y a la final, hay que ejecutar cinco katas en seis minutos, y se incluye el saludo inicial y final. Todo hay que hacerlo perfecto: agacharte con la espalda recta; poner primero la mano izquierda y luego la derecha en la colocación del sable; mantener el pie de atrás ligeramente levantado; ir marcha atrás sin dar la espalda a tu rival con tres pasos comenzando por el izquierdo...", concluye la samurái aragonesa.