JJ Arcega: "Sueño con levantar la Super Bowl"

Felicidades por todo JJ. La Comunidad disfruta de que un aragonés se convierta en jugador de la prestigiosa NFL.

Muchas gracias, estoy contento de representar a la tierra donde nací y de la que estoy muy orgulloso.

Fichado por los Philadelphia Eagles, deja el fútbol americano universitario en Stanford para jugar en la élite. ¿De qué manera le va a cambiar la vida?

Es difícil porque voy a echar de menos mi vida anterior. Ahora cuando me levante por la mañana, ya no va a ser para ir a clase, sino para ir a mi trabajo, a jugar al fútbol americano. Además, me van a pagar por ello, que también es importante. No tendré que preocuparme del dinero como un estudiante normal, comer una o dos veces al día, irme a la cama muy tarde para poder estudiar, levantarme pronto… Ahora ya no solo juego para una universidad, sino para una ciudad entera.

¿Cómo fue la espera hasta ser seleccionado en el draft? Habrán sido días muy estresantes... ¿Ya está más tranquilo?

Después del cansancio mental y nervios que suponen los días del draft, ya solo tengo que concentrarme en jugar. Me ha llamado mucha gente, he tenido que hacer muchas entrevistas y no he tenido tiempo para otras cosas. Ahora está todo bastante más calmado, una vez sé dónde voy a ir y conozco el poderío de la franquicia.

Nueva afición, nueva ciudad...

Fui a Filadelfia el fin de semana pasado por primera vez y comprobé que los fans son los más locos del país. Tienen un estadio maravilloso y va a ser una experiencia muy divertida.

También los aficionados de España van a seguir sus pasos. ¿Cómo valora todo el apoyo que ha recibido desde aquí?

Ha sido increíble, muy grande. He recibido un montón de llamadas y mensajes. Me siento muy valorado también allí.

¿Qué mensaje quiere enviarles?

Les doy las gracias por el apoyo e intentaré cumplir cada domingo mientras ellos me ven por la televisión.

Antes de ser elegido por los Eagles, ¿tenías predilección por ir a algún equipo u otro?

No pensaba en eso, cualquier equipo que me seleccionara me habría hecho feliz. He tenido suerte, los Eagles son una organización muy buena y jamás habría imaginado acabar en un equipo así.

En la Universidad de Stanford la gente le adora. Aparte de ser uno de sus mejores jugadores, a nivel académico su carrera fue excelente. ¡Incluso trabajó con la famosa política Condoleezza Rice!

Estudiar en esa universidad ha sido muy especial. Los profesores de allí son los mejores en sus materias, prácticamente son genios. Cada día conocía a alguien increíble, estaba repleto de estrellas, tanto en el deporte como en las profesiones que se enseñan. Yo estudié Relaciones Internacionales.

Se convertirá en el segundo jugado español en debutar en la NFL, después de Alejandro Villanueva, jugador de los Pittsburgh Steelers. ¿Qué consejos le ha dado?

De vez en cuando hablo con él y comentamos la preparación que requiere un jugador NFL y sobre el negocio mediático y deportivo que implica esta liga. Es un apoyo más, que siempre estará ahí si tengo algún problema.

¿Ya ha podido hablar con algún compañero o miembro del ‘staff’ técnico?

Sí, ya he hablado con todos los entrenadores y algún jugador. Me han ofrecido su ayuda para que la adaptación sea lo más rápida posible y vaya conociendo el entorno, tanto del equipo como de la propia ciudad de Filadelfia.

Dicen los expertos que su tipo de juego es ideal para los Eagles. Su capacidad para captar los balones en el aire va en consonancia con la profundidad en el pase de sus ‘quarterbacks’.

Tienen muy buenos jugadores en el aspecto ofensivo y como dicen, ese estilo me va a beneficiar. Es el mejor sitio para aprender.

Usted es receptor. ¿Cuáles son los movimientos y funciones que realiza en el terreno de juego?

Soy un jugador ofensivo. Mi función es coger los balones que lanza el ‘quaterback’, hacer bloqueos y la tarea del’running back’, que es correr para ir superando yardas en campo rival. Lo más brillante es hacer un ‘touchdown’.

Algo que, por cierto, no se le da nada mal. En 2018 superó el récord de 14 ‘touchdowns’ en una temporada con Stanford. Repetirlo en la NFL estaría bien, ¿verdad?

Fue un gran año. Es algo muy difícil, pero me veo con posibilidades de participar bastante con los Eagles. Hay más competencia, pero voy con mucha ilusión.

"Lo que hizo mi familia es un orgullo y un honor, pero yo estoy aquí para hacer mi propio nombre"

Antes de jugar a fútbol americano, empezó siguiendo los pasos de su madre, Valorie Whiteside, su padre, Joaquín Arcega, y sus tíos, Fernando y Pepe. ¡Vaya maestros del aro!

Al principio me lo pasaba bien, pero me di cuenta de que era mejor en el fútbol americano. Era demasiado agresivo para jugar a baloncesto, me pitaban muchas faltas (ríe). Era el peor jugador de baloncesto que mi familia.

Ese apellido ya es famoso en todo el mundo.

Lo que hicieron ellos es un honor, pero yo estoy aquí para hacer mi propio nombre. Haber tenido a unos padres y tíos así me hace estar orgulloso, pero un apellido no te va a ayudar.

No ganará un anillo en la NBA, pero ya está más cerca del de la NFL. Los Eagles son candidatos...

Voy a ayudar a mi equipo a volverlo a conseguir, como ya lo hicieron en 2018. Ya he dado el primer paso, y ahora mi sueño es ganar una Super Bowl.

¿Cómo se ve en un futuro?

Aspiro a estar unos 12 años en la NFL. Es complicado, pero si lo consigo, ya no tendré que trabajar para el resto de mi vida (ríe).

¿Para cuándo se le podrá ver pasear por Zaragoza?

Puede ser que este verano, dependiendo del calendario de la pretemporada.