El aragonés JJ Arcega-Whiteside hace historia y es drafteado por los Eagles

JJ Arcega-Whiteside ha sido escogido en segunda ronda del draft en la posición 57 por los Philadelphia Eagles. El receptor aragonés hace historia, al convertirse en el primer jugador español de todos los tiempos en ser seleccionado en el draft de la NFL y el segundo en debutar después de Alejandro Villanueva.

Esta misma semana, el zaragozano explicaba para HERALDO cómo está viviendo esta aventura. "Mi sueño es jugar en la NFL y por eso me presento al draft. Quiero ser un jugador importante en la liga y me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. Pero también estoy aquí por la ayuda de mis entrenadores y de mi familia, especialmente la de Zaragoza, mi lugar de nacimiento. Ellos me han apoyado mucho durante mis años en la Universidad", aseguraba.

El aragonés se ha presentado al draft después de una etapa brillante en la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del país. Allí, sus números han sido sobresalientes. Como receptor tiene un porcentaje del 54% de capturas en las dos últimas temporadas, lo que le sitúa en el ‘TOP 15’ de los que se presentan al draft. Eso sí, el resto de sus competidores no superó las 60 oportunidades de captura y él llegó a las 74.

Su tamaño (1.92 metros y 102 kilos), su control del cuerpo y su capacidad de captura son muy bien ponderados entre los directivos y entrenadores de la NFL. Sin ir más lejos, en la temporada 2018 superó el récord de 14 touchdowns en una temporada con Stanford y rebasó las 1.000 yardas, siendo el primer jugador de la Universidad en conseguirlo en el siglo XXI.

Los Philadelphia Eagles son equipo histórico y reciente ganador en 2018 de la Súper Bowl.De ahí que esta elección confirme el estatus de JJ como uno de los 'wide receivers' con mayor proyección en su futuro.