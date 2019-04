El Club Voleibol Teruel quiere llenar Los Planos en la final

La cuenta atrás para la gran final ya ha comenzado. Teruel se prepara para vivir este fin de semana el inicio del decisivo 'play off', que decidirá el nombre el rey del voleibol nacional en la temporada 2018/2019. Los Planos se engalana para dos emocionantes jornadas de voley entre los dos equipos que han copado los trofeos en las tres competiciones en juego: el CV Teruel, que este curso se ha llevado la Supercopa, que defiende la corona que levantó ante su eterno rival cuando en juego están los premios de caché, el Unicaja Almería, adversario que le arrebató la Copa del Rey. Un duelo de alto voltaje que todos, jugadores, técnicos y aficionados, ya tienen ganas de que comience.

“Me gustaría volver a poner en valor el hecho de llegar a una nueva final. Algo que, por frecuente, puede parecer fácil pero no lo es. Hay mucho trabajo detrás y, seguramente, en algunos momentos pierde importancia y relevancia por la constancia con la que el club está consiguiendo todos estos años tantas metas, finales y títulos. Desde mi punto de vista, no me gustaría que eso sucediera. Quiero ponerlo de relieve, darle importancia", ha destacado Miguel Rivera, entrenador del CV Teruel, en la presentación de la finalísima, que se ha celebrado este miércoles en las instalaciones de BMW Martín Lizaga en Teruel.

El técnico ha reconocido que sería "fantástico" poder brindar a la capital turolense un nuevo título de Superliga -sería el séptimo- y ha prometido que para ello el equipo que él dirige, que llega a la gran final de la máxima competición nacional en esta temporada "en muy buen momento", hará "el mejor papel posible". Rivera ha advertido que "no hay competición sin sufrimiento" y que la plantilla tendrá que jugar "al máximo nivel" si quiere vencer al Unicaja, que se presenta en la capital mudéjar "con un nivel competitivo muy alto". Para Rivera, el parón de la Semana Santa no puede ponerse como excusa ante una hipotética derrota. "Si perdemos, será porque el equipo no ha jugado bien", ha afirmado, y ha explicado que es "justo" que la competición se haya parado tanto por la importancia cultural de estas fechas, como por el mayor coste de los desplazamientos en esos días tan turísticos.

Este miércoles, con motivo del 'play off' final, el CV Teruel ha reunido al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón en Talleres Martín Lizaga, las instalaciones de la BMW en Teruel, nuevo patrocinador de los naranjas. El presidente, Carlos Ranera, ha hecho un llamamiento a la afición para que abarrote Los Planos, para sacar el máximo rendimiento al factor cancha de la que goza la escuadra aragonesa. "Queremos un pabellón lleno, no vacío; a veces, los partidos se deciden por pequeños detalles y los jugadores deben sentir ese respaldo de la ciudadanía", ha dicho. Ha destacado, además, que el CV Teruel es un "proyecto" de la ciudad, que representa el carácter de los turolenses: "En Teruel se pueden hacer las cosas bien, sin complejos, con humildad pero con mucha pasión".

El director general de Deportes de la DGA, Javier de Diego, ha deseado suerte al equipo naranja y ha destacado que el CV Teruel es el único conjunto de la Comunidad que puede, hoy por hoy, revalidar su título en una competición de primer nivel. "Lo están haciendo muy bien y tienen detrás una gran cantera de jóvenes jugadores. Es una ilusión que puedan revalidar su título", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesal, Emma Buj, ha apostado por que el CV Teruel traiga una nueva victoria a la ciudad, en un año especial ya que se cumple el décimo aniversario de la consecución del primer título de la Superliga. Si bien ha recalcado que, pase lo que pase, la población se volcará con los jugadores. "Ellos son la prueba de que desde Teruel se puede llegar a lo más alto de España", ha puesto en valor Buj, que también ha agradecido a los patrocinadores privados, en especial a Martín Lizaga BMW, por su apoyo al deporte. "Los fondos públicos no serían suficientes, es precisa la implicación de las empresas", ha resaltado, para concluir, respecto que este fin de semana "vamos a ir a por todas".

El club ya ha puesto a la venta bonos para asistir a los dos primeros partidos del 'play off' de la final de Superliga, que se juegan el sábado 27 y el domingo 28 en Teruel, por 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios. Además, la entidad organiza un viaje para acudir al tercer encuentro, el viernes 3 de mayo, -y cuarto, el sábado 4, si fuera necesario- en el pabellón almeriense Moisés Ruiz. El desplazamiento, en autobús, y dos noches en hotel de 4 estrellas cuesta 95 euros.