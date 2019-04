Fisac: "No podemos contar con Williams hasta ver cómo llega"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que está planificando el próximo compromiso liguero contra el MoraBanc Andorra sin contar con su nuevo refuerzo, Latavious Williams, hasta "comprobar cómo llega" el jugador. "Ahora mismo no podemos contar con Williams hasta ver en qué estado llega. Una vez que supere el reconocimiento médico pensaremos en ver cómo nos puede ayudar con la baja de Fran Vázquez", ha recalcado el técnico.

El fichaje del 'cinco' norteamericano, que está previsto que recale en la capital aragonesa este jueves, no ha modificado el plan semanal de Porfirio Fisac, que sigue planificando la próxima cita de los zaragozanos con los mismos jugadores que tuvo disponibles ante el F.C. Barcelona Lassa el pasado sábado.

El segoviano es prudente y hasta que no reciba el 'O.K.' por parte del servicio médico no quiere hacer cábalas al respecto de su participación. "De momento vamos a trabajar sin él, luego ya veremos si está en condiciones para ver si nos puede echar una mano el domingo", ha explicado.

Por otro lado, el preparador ha recalcado que el proceso de adaptación no es una tarea sencilla, sino que requiere tiempo y trabajo, algo de lo que no dispone esta temporada.

NOTICIAS RELACIONADAS Latavious Williams refuerza al Tecnyconta Zaragoza

Apenas quedan dos meses de competición y Williams deberá alcanzar su mejor versión para poder saltar a la cancha con la elástica roja. "No hay tiempo para probar, en un mes tiene que demostrar lo que es. Cuenta con grandes referencias y todo el mundo habla bien de él, tanto entrenadores como presidentes de clubes en los que ha estado, pero ahora, con poco más de un mes por delante, en cuanto llegue tenemos que intentar que se adapte lo antes posible", ha subrayado Fisac.

A pesar de las dificultades que conlleva un fichaje en el tramo final de la campaña, en las oficinas del Tecnyconta Zaragoza reina el optimismo con este fichaje. Latavious Williams cuenta con experiencia en clubes importantes de la categoría, como el Joventut, Bilbao Basket (ahora en LEB Oro) y Valencia Basket, además de que también ha sumado bastantes minutos en Euroliga. Por este motivo, el técnico de los zaragozanos ha reconocido que el club es "ambicioso" ya que esta incorporación, logrado ya el objetivo de la permanencia, denota que "desde arriba quieren más", y la plantilla "trabaja para poder conseguir ese objetivo".