La gimnasta estadounidense Samantha Cerio sufrió el pasado viernes una grave lesión durante un ejercicio. Sucedió durante una competición de ámbito universitario, en la que acudió como representante de Auburn (Alabama).

Tras varios saltos con giros incluidos, Cerio se quedó corta en su intento de aterrizar y sufrió la rotura de las dos piernas. Las imágenes, de terrible dureza, se han viralizado en todo el mundo. Tras recibir asistencia médica, la gimnasta fue retirada en camilla entre los aplausos del público y trasladada al hospital, donde prosigue su recuperación. El vídeo de la lesión puede herir sensibilidades.

Cerio, de 22 años, se dislocó las dos rodillas, sufrió fracturas de tibia y peroné en ambas piernas y se le rompieron varios ligamentos, y asegura que “puede que mi carrera no haya terminado como tenía planeado... pero nada sale como una planea".

"Ha sido mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación", asegura en su comentario en Instagram.