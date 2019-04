Héctor Barberá se retira: "Hasta aquí hemos llegado"

El piloto español Héctor Barberá ha publicado en una red social la decisión de abandonar su participación en la categoría SSP, en el circuito de Aragón este mismo domingo, debido a problemas financieros. "Hasta aquí hemos llegado", ha dicho.

A su vez, según informa RTVE, desde el equipo Toth se afirma que "es muy raro que ayer el piloto decidiera no correr y justo hoy desaparezca la moto". La escuadra ha denunciado la desaparición de la moto a la guardia civil.

"Hasta aquí hemos llegado. Por mi seguridad y por la seguridad de los demás pilotos hoy no podré salir a la carrera, no tenemos medios. Lo que empezó como un sueño acaba como una pesadilla", ha comentado en su nota.

"Los problemas de impagos y de cumplimiento del acuerdo entre el que tenía que ser nuestro patrocinador principal y el equipo hacen que esta aventura en SSP termine hoy, en casa, en una carrera que me hacía especial ilusión, sin que ni siquiera pueda correr la carrera", ha explicado Barberá.

"Empezamos este proyecto con mucha ilusión, estrenando todo el material en Australia y sin entrenar, con una moto prácticamente de calle y aún así, con lo mínimo imprescindible en la parte técnica conseguimos acabar cuartos. Después de esa carrera comenzaron los problemas financieros y eso hizo que tuviese que disputar la carrera de Tailandia sin apenas recambio y con un motor con demasiados kilómetros", ha dicho.

"Aquí la situación es la misma, pero ya no podemos estirar más lo que tenemos, y por responsabilidad no debo ni salir a pista", continúa.

"Estoy cuarto del campeonato, y creo que con un material normal podría haber sido muy competitivo y haber cumplido mi objetivo para este año, que sobre todo era disfrutar y volver a sentirme piloto. También el equipo tenía esa ilusión, desde el dueño hasta el último mecánico", ha explicado.

"Me da mucha rabia, porque me siento muy bien y estoy trabajando como nunca. Pero no me voy a rendir y voy a seguir entrenando para estar preparado por si surge alguna posibilidad de seguir con lo que más quiero, que es pilotar", añade.

"Siento mucha rabia e impotencia, en la tercera carrera con estos medios y después de estar cuartos en la clasificación general, no nos queda otra que aceptar esta situación y seguir peleando como he hecho en estos años", sigue.

"Lo siento en el alma por todo el mundo que ha venido a ver las carreras y no podré estar en pista, por todos mis seguidores, y por toda la gente que siempre me está apoyando", finaliza la nota de Héctor Barberá.

El equipo del piloto español le acusa de la desaparición de su propia moto: "Héctor no quería correr esta carrera en esta moto en este momento. Era mejor venir y coger la moto para poder comunicar con los medios y a todos los fans, la moto no está aquí y como consecuencia no puede correr".