"Hay que tener los cinco sentidos en el partido con el Nástic"

Los puntos perdidos en Mallorca ya no volverán. Pensar en ellos constituiría un esfuerzo estéril. Siguen restando 33 en juego. Considerando los tres correspondientes al careo con el Reus, el Zaragoza debe fijar su atención en los 30 restantes. Los tres primeros se dirimirán el próximo lunes en La Romareda. Tres testigos de la historia zaragocista, Javier Planas, Manolo Villanova y Xavi Aguado, hablan de números y de fútbol en el final de la cuenta atrás zaragocista.

"Aunque sea una obviedad, el partido con el Mallorca ya ha pasado. Lo único que hay que hacer en este momento es pensar en el encuentro con el Nástic. Hay que tener los cinco sentidos puestos en el Nástic. Es un partido fundamental. Y no solo porque en juego hay tres puntos vitales, sino porque después de la imagen dada en el último encuentro, conviene ganar cuanto antes", dijo este miércoles Javier Planas. El mítico futbolista, cerebro de Los Zaraguayos, no recurrió a los eufemismos para plasmar el actual momento del equipo del león rampante. "Por momentos, en Mallorca vi un equipo roto, superado en todos los sentidos por un rival muy metido. Me duele decirlo, pero no me gustó el Zaragoza", reconoció Planas, que, no obstante, depositó su confianza en el entrenador para sacar adelante la situación. "¿Cuántos entrenadores llevamos esta temporada? Tres. Luego, el problema no es el entrenador. Sin mimbres, es complicado hacer un cesto. Entiendo que todos los jugadores hacen lo que pueden. Confío en la experiencia de Víctor Fernández para sacar el equipo. Estoy convencido de que se va a conseguir la permanencia sin apuros. Pero, insisto, hay que pensar desde ya en el Nástic", indicó Planas.

Debajo de los palos y en el banquillo, Manolo Villanova también ofrece su perspectiva. "Hay que pasar página cuanto antes. Mallorca ya forma parte del pasado. Fueron mejores en todos los órdenes. Vi muy fuerte al Mallorca, pero esperaba mucho más del Zaragoza. Hay que ponerse las pilas ya. Ya es ya. Trabajar el presente para competir a tope en el futuro más inmediato, o sea, el próximo lunes ante el Nástic", apuntó. Igual que Planas, a Villanova le gusta hablar claro. Se le entiende todo a Manolo... "No reconocer la realidad es un error, igual en el fútbol que en todos los órdenes de la vida. El Zaragoza no me gustó en Mallorca. Hay que reaccionar ya", reiteró hasta la saciedad. El veterano técnico mostró su respaldo al actual entrenador del Real Zaragoza. "Estoy seguro de que Víctor sabrá rearmar al Zaragoza. Pero, cuidado, por mucho que trabaje Víctor, los que juegan son los jugadores. Un futbolista que se pone la camiseta del Zaragoza tiene que ser consciente de dónde está, de que esto es el Zaragoza. Y eso no lo vi el lunes en Mallorca. Con Víctor, el equipo reaccionó. Confío en que el Zaragoza recupere el nivel de antes de visitar Pamplona. Por supuesto, no contemplo otro resultado que no sea la victoria ante el Nástic", insistió Villanova.

Xavi Aguado, el jugador que en más ocasiones ha defendido la camiseta del Real Zaragoza, tampoco titubea a la hora de tildar la cita del próximo lunes. "Es una final. Ganarle al Nástic es fundamental. Y estoy convencido de que el Zaragoza le ganará al Nástic. Se pudo jugar mejor en Mallorca, pero el Zaragoza ha demostrado esta temporada que también sabe jugar al fútbol. Con Víctor hemos visto buenos partidos. Hay que ganar y alejarse cuanto antes del peligro", recordó Aguado. Eso sí, el exdefensa también advirtió de los peligros que puede reunir el conjunto catalán. "El Nástic le ganó al Albacete y le puso las cosas muy difíciles al Málaga. Va muy mal clasificado, pero su potencial es mayor que la posición que ocupa en la tabla. No podemos confiarnos, porque los puntos son más necesarios que nunca", concluyó el legendario central.