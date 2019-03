Zaragoza Femenino-Seagull: el ascenso a una carta

Domingo, 31 de marzo. 12.00. Estadio Pedro Sancho. Zaragoza Femenino-Seagull. "Una final". Este es el cartel del trascendental partido que disputará el equipo aragonés el próximo fin de semana en la 24ª jornada del grupo 3 de Segunda División. Desde luego, no es una final al uso, con título y trofeo, pero a falta de tres jornadas es un encuentro que mide al primero y al segundo clasificado, ambos con 57 puntos, y solo una plaza, la del campeón de liga, en el 'play off' por el ascenso a Primera División. Además, también está en juego, en caso de empate, el 'golaverage' individual tras el 0-0 de la primera vuelta.

Así, el Zaragoza Femenino y el Seagull de Badalona se juegan seguir soñando con el ascenso en 90 minutos y el club aragonés está lanzando esta semana una campaña para llenar el Pedro Sancho, con entradas gratuitas y a dos euros en la grada cubierta. "El domingo tenemos que llenar el campo sí o sí. Es un partido fundamental para nosotros", remarcaba hace unos días Rubén Alcaine, presidente del Zaragoza Femenino. "Animamos a los aficionados al fútbol femenino y al deporte femenino en general que vengan a apoyarnos. Pero también invitamos a todos los ciudadanos de Zaragoza a que den un paso adelante y acudan a arropar a su equipo en un momento vital. La afición tiene que ser un factor determinante que suponga un plus para nuestras jugadoras", subraya el entrenador Cristian Aleza.

Desde el cuerpo técnico no se esconce la trascendencia del partido. "Es un encuentro importante, decisivo, vital. Ganar supone certificar al 75-80% el título y el ‘play off’", apunta el míster. ¿Una final? "No me gusta tildar de final un encuentro en el que no se gana un trofeo, pero sí, por todo lo que supone para nosotros, es una final", admite Aleza.

El Zaragoza Femenino llega al partido del domingo tras sufrir una dolorosa derrota (2-0) el pasado fin de semana en su visita al filial del Fútbol Club Barcelona, el tercer clasificado, mientras que el Seagull superó con comodidad al Pardinyes por 2-0. "Tenemos muchas ganas de reponernos de esta derrota. No estuvimos a nuestro nivel y queremos resarcirnos. Tenemos que corregir defectos y centrar todos nuestros esfuerzos en el partido del domingo", explica el preparador zaragozano.

Y, ¿cuáles van a ser las claves del duelo ante el Seagull? "Tenemos que ser protagonistas, con un ataque organizado, acumulando jugadoras en campo contrario, que es nuestro juego habitual. Ellas son un equipo muy rápido y peligroso en transición, por lo que hay que organizarse bien para recuperar pronto el balón después de las pérdidas", explica Aleza. "Seagull es un equipo con muchas variantes en el juego, muchos registros”, agrega. En este sentido, remata, "va a ser muy importante manejar las emociones y utilizarlas a nuestro favor".

Cristian Aleza dispone de toda su plantilla para el partido, incluida Salma Paralluelo, que regresará el sábado de Suecia, donde está disputando la fase de clasificación para el Europeo sub-17 con la selección española. Si el Zaragoza Femenino logra el primer puesto y el título, se clasificará para el ‘play off’ de ascenso a Primera, que medirá a los siete campeones de grupo y al mejor segundo, que apunta a ser el del grupo andaluz. En total, ascenderán a Primera tan solo dos equipos de los 112 que componen la Segunda División.