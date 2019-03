24 horas corriendo por un récord

Cuenta el atleta Juan Romero en su currículum: "Nada más cumplir los 18 años quise probar las sensaciones de lo excesivo y desde entonces no he parado". Lo suyo es correr. Correr por el placer de correr. Un gusto contagioso: porque todo aquel que conoce a Juan Romero acaba calzándose las zapatillas y lanzado a la carrera. En su Valencia natal culminó su primer maratón (en 1989), y zancada a zancada llegó a Zaragoza, donde encontró (en 1995) su espacio personal y el entorno para crecer haciendo lo que más le gusta. Siempre se ha sentido atrapado por las largas distancias, acumular kilómetros en las piernas en pruebas de máxima exigencia física y mental. Siempre fiel a una frase que "condensa" su ideario: "Lo contrario de vivir es no arriesgarse". A partir de aquí empezó a dar forma a un proyecto que tiene todos los ingredientes para calificarlo de "excesivo". El fondista se ha propuesto estar 24 horas corriendo sin parar. El ambicioso reto, que quiere acompañarlo de la palabra récord, será este fin de semana en las instalaciones del colegio Montearagón. Una pista de atletismo con una cuerda de 200 metros a la que dará 1.000 vueltas. En total, 200 kilómetros en 1.440 minutos disponibles. A las 12.00 de la mañana del sábado, día 23, se dará la salida y... "La sensación conforme se acerca la fecha es decir dónde me he metido, pero la ilusión me empuja", asegura. El fin: romper con el registro aragonés en poder del zaragozano Jesús Gómez –193 kilómetros–, de diciembre de 2014 y realizado en el complejo de Can Dragó en Barcelona.

Cuenta el atleta Juan Romero, al tratar de hacer entender el por qué de su descomunal desafío, que lo hace para buscar "un revulsivo". "Desde hace dos años soy coordinador de atletismo en Montearagón. Desde el primer día me di cuenta de que si queríamos cambiar la dinámica, pasar del fútbol al atletismo, había que dar ejemplo. Los niños tenían que verme correr y que se preguntaran qué hace un personajillo girando y girando en la pista", explica el deportista, especialista en técnica de carrera, entrenamiento, nutrición y psicología competitiva, además de licenciado en Derecho y estudiante de Máster en Profesorado. "Creo que tengo un tema docente escondido que me gusta enseñar... Si juntamos las dos cosas, está claro mi objetivo: educativo o formativo de cara a los alumnos y de promoción del colegio. Y personal: tengo que demostrar que me gusta correr y que hago esto de forma voluntaria porque disfruto", añade.

Ha participado en suelo aragonés en 250 medios maratones, 80 maratones y tres pruebas de ultrafondo de 100 kilómetros

Asume Juan Ro#mero que la tarea no va a estar exenta de dificultades. Su dilatada experiencia como corredor de pruebas de ultrafondo supone un plus a la hora de saber gestionar las emociones, la monotonía... "Lo que más me preocupa, además del físico, es la cabeza. Cuando las carreras han sido muy sufridas, duras, con más inconvenientes, me he visto más fuerte. Para perseverar en las vueltas hacen falta tres cosas: fortaleza, humildad –porque va a haber momentos feos por la noche y habrá que aceptar la imperfección en forma de fatiga y dolor– y amor. Ojalá que la gente que me vea correr diga: ‘Está haciendo algo que le gusta", desarrolla Romero, que ha participado en suelo aragonés en 250 medios maratones, 80 maratones y tres carreras de 100 kilómetros, siendo en la primera de ellas –en Santander–donde consiguió el récord de Aragón en 2004. Un recuento que está escrupulosamente registrado desde entonces. "Sigo apuntando con boli y papel los kilómetros y tiempos. En los últimos diez años llevo en las piernas 35.430 kilómetros y en 2018 hice 4.367", detalla Romero.

El ataque se ha preparado con detalle por su equipo técnico, con su fisio Toño Ortín y el profesor de educación física de Montearagón Víctor Martínez coordinando el dispositivo: la alimentación –ese día ‘quemará’ entre 6.000 y 8.000 calorías–, logística, ropa y calzado de repuesto, servicio médico, jueces de la Federación Aragonesa... "Tengo un grupo de entrenamiento y un blog (aprendeacorrer.com) donde plasmo mis inquietudes. Mandé un mensaje para saber quién querría acompañarme y los primeros turnos que se cubrieron fueron los de la noche. Estarán tres personas identificadas, cada tres horas, para ayudarme en lo que surja. Estoy muy agradecido por la respuesta. Ese día la oscilación térmica será de 23 grados de máxima y cinco de mínima. Hay interrogantes, no sé cómo se va a desarrollar", afirma.

LAS MEJORES MARCAS DE JUAN ROMERO

1.000 m 2:36 ́ (1.998)

5.000 m 15:29 ́ (2.000)

10.000 m 33:48 (2.002)

Medio maratón 1h11:59 (2.007)

Maratón 2h36:36 (2.004)

100 km 8h32:41 (récord de Aragón en 2004)

Sí que ha hecho un cálculo del ritmo que tiene que llevar para que el domingo, a las 12.00, culmine con éxito su hazaña: "Habría que hacer 1 minuto 26 segundos por vuelta, un poco lento. Al principio iré más deprisa, por las paradas que pueda haber, aunque van en prejuicio mío ya que el cronómetro sigue corriendo. Pero no voy a estar pendiente del reloj, sino que voy a ponerme metas cortas. Me guiaré por el sol. Paciencia es la palabra clave", asegura Juan Romero. Montearagón va a instalar un reloj, un cuenta vueltas y un conversor de vueltas a kilómetros. Un último deseo: "Ojalá todos –profesores, alumnos, padres, atletas, compañeros...– se sumen a correr –o andar, que también es perfecto– conmigo esas 1.000 vueltas en turnos y así acompañar mi soledad. La batalla está servida y saldré ganador si consigo llevarlo con alegría".