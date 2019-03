Aguirre: "La permanencia estará en 45 puntos"

"Las cuentas son para los matemáticos", aseguró este jueves Diego Aguirre, para luego matizar su consideración hasta atreverse a señalar una cota para cifrar la permanencia del Real Zaragoza en la Segunda División. "Considerando el caso del Reus, la permanencia estará en 45 puntos", dijo el jugador específico de banda izquierda del conjunto aragonés.

Además de una ubicación aritmética, Diego Aguirre identificó geográficamente al Real Zaragoza en la tabla clasificatoria. "Estamos en el medio de todo. Queremos estar salvados lo antes posible. Cada partido es una final", reconoció el futbolista.

En este contexto llega la trigésimo primera jornada, con la visita a Mallorca del conjunto que gestiona Víctor Fernández. "El Mallorca es un gran equipo, en casa sobre todo (ha sumado 33 de los 42 puntos disputados como local). Lo vamos a intentar", apuntó.

El encuentro está fijado para el día 25 de marzo en Son Moix, el primer lunes de los muchos lunes que le aguardan al Real Zaragoza en las jornadas inmediatas. "Jugar los lunes no nos gusta. Se nos hace pesado hasta que llega el día", consideró Aguirre.

Después de regresar a la formación inicial en el triunfo ante el Elche, Diego Aguirre valoró finalmente su incidencia en el once zaragocista. "Me gusta ayudar al equipo. Agradezco la confianza. Trabajo para estar en el once. Me gusta ayudar al equipo", concluyó.