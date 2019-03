Las series-documentales deportivas, un fenómeno al alza

De la eliminación del Real Madrid de los octavos de final de la Champions League frente al Ajax, quizá sea una, por encima de todas, la imagen que haya quedado para la historia. Mientras sus compañeros eran liquidados sobre el césped por el equipo holandés, Sergio Ramos grababa junto a su familia, en un palco privado del Santiago Bernabéu, una serie-documental para Amazon Prime.

El capitán del Real Madrid, sancionado, presenció junto a sus familiares más cercanos y a una decena de operadores de cámara y técnicos audiovisuales la sonada derrota de su equipo en la Liga de Campeones. El motivo de la controvertida escena es que Ramos estaba grabando uno de los ocho episodios que componen la serie documental que lleva varios meses produciendo con Amazon.

Su futura mujer, Pilar Rubio, y su hermano, René Ramos, son algunos de los miembros de la familia del jugador que participan en la producción audiovisual. Una serie-documental sobre su vida dentro y fuera de los terrenos de juego. Además de su día a día en el Real Madrid y con la selección española, tratará las raíces del futbolista o su pasión por los tatuajes. Un formato, el de la serie documental deportiva, que está creciendo de forma exponencial en las plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime, HBO…) y que viene a ampliar el clásico modelo del documental deportivo.

Ahora, las plataformas dividen el contenido en capítulos para acercar la realidad de un atleta, un deporte o un club a los espectadores. Recientemente se ha publicado, por ejemplo, uno sobre el Mundial de Fórmula 1 en Netflix que revisa en diez capítulos la temporada 2018 desde dentro de las escuderías. Fernando Alonso y Carlos Sainz protagonizan uno de ellos, mostrando su cara más cercana además de la puramente competitiva. El objetivo es acercar el día a día de los protagonistas también al público menos especializado.

Eso sí, no todas las escuderías decidieron aceptar la propuesta de Netflix. Mercedes y Ferrari apostaron por no firmaron el jugoso contrato que les ofrecía el gigante audiovisual aludiendo a razones exclusivamente deportivas. "Teníamos buenas razones para no participar en el documental del año pasado. La principal fue que creí que era o que podía ser una gran distracción, sobre todo porque nuestro principal rival, Ferrari, no participaba", aseguraba hace unos días Toto Wolff, jefe de Mercedes. "Hay un ambiente diferente cuando estás con equipo y necesitas protegerlo, no es igual que cuando tienes un micrófono sobre tu cabeza y una cámara grabándote", agregaba. Eso sí, reconocía que “la narrativa que ofrece es interesante porque crea historias que no son obvias y en las que no solo el deporte es el argumento principal”. Ahora, Mercedes se está planteando si participa o no en la segunda temporada, ya confirmada por Netflix.

La Juventus de Turín, Boca Júniors, el Manchester City o Allen Iverson son algunos de los equipos o personajes sobre los que se han publicado recientemente series-documentales, todos ellos disponibles en plataformas audiovisuales de streaming. En España, el año pasado se grabó 'Six Dreams', el primer 'Amazon Original' de la plataforma en España producido por la empresa catalana Mediapro -en colaboración con LaLiga-, y que muestra cómo viven seis protagonistas de la Liga: Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid; Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club de Bilbao; Andrés Guardado, jugador del Real Betis; la presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza; el director deportivo del Girona FC, Quique Cárcel, y el exentrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo.

Historias de perdedores

Pero no solo de historias de grandes clubes y deportistas se graban series-documentales. También el drama y los perdedores tienen un espacio en los nuevos contenidos audiovisuales. Por ejemplo, ‘Suderland Till I Die’ (Del Sunderland hasta la muerte), es una de las series-documentales mejor valoradas de Netflix desde su estreno en diciembre del año pasado. Los ocho capítulos narran la historia de descenso del Sunderland, uno de los clubes más potentes de Inglaterra, que la temporada pasada bajó de Segunda a Tercera División. En su contenido, expone cómo viven los duros meses del campeonato los jugadores, los aficionados y los directivos del club.

También ‘Loosers’ (Perdedores) repasa en Netflix varias historias de deportistas que han gestionado el fracaso en una sociedad en la que ganar es una de sus grandes máximas. La gimnasia, el baloncesto, el curling o el golf tienen un espacio en esta serie-documental, un formato al alza en contenido y visualizaciones.