Iniciar un amor en el Moncayo y acabar metida en un gran lío en Las Vegas

Yolanda Martín no es aragonesa pero casi como si lo fuera. Esta atleta soriana de 26 años lleva desde el 2011 viviendo en Zaragoza y en este tiempo ha estudiado Medicina, se ha examinado del MIR y ha cosechado un buen número de victorias en las tres provincias. Tantas, como para captar el interés de las personas y los patrocinadores que la han llevado al momento en el que ahora se encuentra: a punto de lanzarse a la mayor aventura de su vida.

"Una locura", reconoce. Lo que sin embargo no hace más que avivar "las ganas terribles" que tiene ya de afrontarla. ¿El reto? The Speed Project 5.0. Una carrera semisecreta para la que no existen normas ni página en la que inscribirse. Solo dos cosas claras: los participantes forman parte de equipos de seis personas y, por relevos, deben cubrir corriendo, del tirón y en el menor tiempo posible, los 550 kilómetros de desierto que separan Los Ángeles de Las Vegas. Ah, y un detalle más: siempre tiene que haber alguien corriendo.

La carrera arrancará en diez días su quinta edición de modo que desde las cuatro de la mañana del próximo día 29, cuarenta equipos de todo el mundo lucharán por batir el récord actual. Para ello, tendrán que llegar a Las Vegas en menos de 37 horas y eso implica que cada corredor tendrá que completar unos 92 kilómetros a un ritmo inferior a los cuatro minutos el kilómetro. Cómo organizar los relevos es decisión de cada equipo.

De las laderas del Moncayo...

Los derroteros que la han llevado a acabar metida en este lío tienen el Moncayo como punto de partida. Es su lugar favorito para perderse cuando necesita salir a correr fuera de la ciudad y fue por las laderas de este pico ubicado entre las provincias de Soria y Zaragoza -como ella-, donde Yolanda descubrió su pasión por las carreras de montaña.

Su entrenador, José Luis Mareca, aceptó el desafío y juntos decidieron reorientar su preparación. De modo que a la vez que ganaba la Media Maratón de Zaragoza (2016), empezaba a triunfar en trails como los de Alquézar (2017), Boalares de Ejea de los Caballeros (2015, 2016 y 2017), Alcaine (2016, 2017 y 2018), Panticosa, Ancagua de Alloza y, por supuesto, en el del Moncayo Barranco de Horcajuelo.

Yolanda Martín corriendo la Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo Alberto Casas

En el de Alquézar (la distancia corta de la Ultra-Trail Guara Somontano) se fijó en ella el 'speaker' y dio la casualidad de que éste era el coordinador del Wild Trail Project, un equipo de jóvenes corredores de trail patrocinado por Nike. Meses después estaba fichando por el equipo y ahora, tras renovar, ha sido también elegida para vivir la extenuante experiencia de Las Vegas.

Yolanda vivirá la aventura junto a dos de sus compañeros del Wild Trail Project (Marta Pérez Maroto y Joel Aubeso), y tres integrantes de los Pigeons Runners de Barcelona (Raúl Fernández, Marcel Batlle y Rafel Zugasti). A ellos, se les sumarán un fotógrafo (David Acedo) y dos personas de apoyo que se encargarán de la conducción y de los masajes necesarios para evitar lesiones (José Luis García y Pablo Martín). Los nueve viajarán en una furgoneta y les corresponde a ellos decidir y organizarse las comidas, la estrategia de relevos y los turnos para dormir (si es que pueden).

Como les patrocinan Nike y 226rs, irán bien provistos de ropa, zapatillas y complementos nutricionales pero en todo lo demás, irán a ciegas. "Es lo que hace chula esta competición, que es muy a lo loco", comenta la corredora. De momento, lo único que tienen asegurado es un mapa impreso, pero el equipo está estudiando cómo poner wifi a la caravana para poder retransmitir en directo trocitos de la experiencia, aunque eso todavía está por cerrar.

El equipo de Yolanda pondrá rumbo a Estados Unidos este sábado, 23 de marzo. Una vez allí, pasarán unos días concentrados y preparando la estrategia para la carrera, que arrancará el día 29 a las 4.00.