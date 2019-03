Una temporada diferente para las Alayeto

María José Sánchez Alayeto, una de las dos patas de las gemelas atómicas, estrenará este jueves una temporada de pádel diferente. Majo jugará, por primera vez en su vida, sin su hermana Mapi, lesionada del hombro derecho y baja al menos tres meses más. La zaragozana debutará en Marbella, en el primer torneo del calendario del World Pádel Tour, junto a la argentina Delfina Brea, que será su compañera hasta mediados de junio, cuando está previsto que regrese su hermana a las pistas.

Majo afronta el arranque de competición con "incertidumbre" ya que "nunca" ha jugado un torneo profesional con otra jugadora que no sea su hermana. "La ausencia de Mapi me afecta enormemente. No he jugado nunca con ninguna otra compañera en toda mi vida deportiva profesional. Desde que empezamos en el circuito, Mapi y yo siempre hemos jugado juntas y la voy a echar muchísimo de menos. Son momentos duros tanto para ella como para mí", admite con naturalidad.

Por suerte, agrega, "ella se encuentra con bastante ánimo. Cuando tomamos la decisión de operar no fue una decisión sencilla y fueron momentos difíciles para todo el equipo pero ahora está animada. Cada día es un día menos para que vuelva". En este sentido, la fecha señalada para su regreso a la competición es el 20 de junio en el Máster de Valladolid, que precisamente coincide con el cumpleaños de las gemelas. Eso sí, "lo importante es que ella se recupere bien", subraya.

Ahora, hasta el regreso de su hermana, Majo competirá junto a la argentina Delfina Brea. Aunque reconoce que siente "un poco de incertidumbre por ver cómo vamos a funcionar estos torneos", Majo asegura que "es una jugadora con mucho carácter, muy competitiva y con gen ganador". Y agrega: "En cuanto a juego es muy sólida, defiende muy bien y tiene una transición hacia delante muy rápida. A la vez es tranquila pese a su carácter competitivo".

Pretemporada y objetivos

La jugadora aragonesa afronta el inicio de temporada "en buena forma" tras una "pretemporada completa" que, eso sí, se ha frenado en las dos últimas semanas por una latosa infección de garganta que incluso le obligó a estar ingresada durante cuatro días. "A pesar de este contratiempo, creo que he trabajado bien durante la pretemporada y afronto el inicio con muchas ganas e ilusión".

Sobre los objetivos del campeonato, Majo admite que, de momento, la prioridad es "tratar de entenderse en la pista con Delfi" y, poco a poco, "ir creciendo partido a partido". Cuando regrese Mapi, la prioridad es que "ella vaya cogiendo sensaciones, confianza y pueda ir desplegando poco a poco su juego tal y como nos tenía acostumbrados". "Si trabajamos bien, los resultados volverán", asegura con confianza Majo, que señala a Lucía Sainz y Gemma Triay y a Patricia Llaguno y Eli Amatriaín como dos de las parejas más potentes del circuito.