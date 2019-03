Calatayud abre la fiesta aragonesa del 3x3

El Pabellón Polideportivo de Calatayud ha sido este domingo el escenario en el que ha echado a andar la primera cita del Circuito 3X3 Ibercaja, que se incluye en la red oficial del Fiba 3x3 World Tour y que en Aragón organiza la Federación territorial, con la colaboración de Unicef y el Gobierno autonómico. Con las gradas llenas, la música y el buen ambiente, los resultados fueron, casi, algo anecdótico. "Lo fundamental es que haya participación, se conozca el baloncesto, y en concreto esta modalidad. No es algo nuevo, porque tiene muchos años recorridos, pero sí es nuevo que debutará a nivel olímpico en 2020", ha comentado a pie de pista Manuel Castro, coordinador de eventos de la Federación Aragonesa de Baloncesto. En la instalación bilbilitana se habilitaron varias pistas para los partidos simultáneos, que se han ido disputando durante la jornada matinal. "Nuestro balance es muy positivo, las expectativas en cuanto a participación eran altas y Calatayud las ha cumplido. Ha sido una jornada muy bonita", explicaba Castro sobre la cita, a la que contribuyó en la organización el equipo local, el Club Baloncesto Bilbilis, con la colaboración de la Comarca y el Ayuntamiento. En total, 35 equipos y más de 130 participantes de todas las edades.

Entre los inscritos estaba Gabriel Sánchez Ros, 9 años, de las filas del equipo local, y que reconocía que "hemos podido aprender cosas nuevas de otros jugadores y el compañerismo». Alfonso Peñalosa Vallejo, también de 9 años y que había formado escuadra con Roberto y Carlos, confesaba que "me ha gustado todo aunque no había jugado al 3x3". En el caso de Anai Vidal Mazariegos, de 8 años, resumía la jornada con un "me ha parecido guay, porque hemos hecho algo diferente". Su madre Ana María Mazariegos, explicaba que "estamos encantados, porque hay un montón de animación y muchos chicos aun siendo domingo. Hay buen ambiente, disfrutan y se lo pasan bien los pequeños y nosotros también".

Destacado Un circuito para fomentar el baloncesto 3x3

"Lo más importante para nosotros es la convivencia, que conozcan a más gente y también un estilo de juego diferente", aseguraba Samuel Nkembe, entrenador de un equipo de chicas de La Muela. Asimismo, defendía que "disfrutan del baloncesto 3x3 "porque es "un juego con reglas distintas, sin presión, nos divertimos, y probamos cosas nuevas que no podemos hacer normalmente". "Es muy chulo", resumía una de sus pupilas, Elena Mendoza Martín, de 9 años, quien añadía que “hemos estamos con muchos niños y lo pasamos muy bien”.

Clasificación Final Masculina baloncesto 3x3 Calatayud fabasket

Clasificación Final Femenina baloncesto 3x3 Calatayud. fabasket

La próxima cita del circuito tendrá lugar en Teruel el 7 de abril. De allí, la siguiente semana se trasladará hasta Monzón (14 de abril), a Zaragoza (1 de mayo) y a Huesca (12 de mayo). Las inscripciones son gratuitas. El colofón lo podrá la fase final con los dos mejores de cada categoría, que tendrá lugar en la capital aragonesa el 2 de junio.