Rubén Alcaine: "No queremos guerras"

¿Cuál es la postura de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ante el nuevo modelo de competición propuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)?

Nosotros mostramos nuestro rechazo absoluto en un comunicado que hicimos. No puede ser de otra manera. Estamos para sumar, para aportar y para hacer crecer el fútbol femenino. Entendemos que la federación también, aunque la federación históricamente al fútbol femenino lo ha obviado. Sí que es cierto que en este último año han puesto interés y han querido hacer cosas, pero lo que no entendemos es que lo hagan sin contar con los protagonistas que han participado de la evolución del fútbol femenino y, por supuesto, con las jugadoras. El rechazo es absoluto a ese nuevo modelo. Lo que no rechazamos es ponernos a hablar. Nosotros, de hecho, enviamos una carta a la federación española de fútbol informándole de la adjudicación de los derechos de televisión a Mediapro y emplazando a sentarnos y hablar. No entendemos otra solución que no sea hablar y seguir trabajando juntos por el fútbol femenino.

¿Cómo se desarrolló el proceso de esa adjudicación de los derechos de televisión a Mediapro?

Hicimos un concurso en el que podían participar todas las operadoras. Entre todas las ofertas que recibimos, la mejor fue la de Mediapro, así que fue a Mediapro a la que adjudicamos los derechos por 9 millones de euros. La verdad es que no nos lo creíamos ninguno. Hasta hoy se están televisando partidos y es 0 su valor. Nosotros entendíamos que no era 0, pero es lo que había. Sacamos un concurso para las próximas tres temporadas en el que un operador especialista en retransmisiones deportivas valora el fútbol femenino en 3 millones de euros por temporada. Algo habremos estado haciendo bien, sin duda. Eso responde a la seriedad y a cómo hemos tratado y trabajado los clubes el producto audiovisual y la percepción audiovisual con ayuda de LaLiga, con esos directores de partido para que estuviese todo en orden. La adjudicación es una forma de ver recompensado el cariño y la seriedad con la que hemos tratado el fútbol femenino.

¿Le ve recorrido al nuevo modelo planteado por la RFEF?

Yo, personalmente, no. Yo le veo recorrido a sentarnos a hablar ya. El modelo actual funciona. Todo es mejorable y creemos que es fundamental y necesario que se cuente con nosotros para seguir creciendo. La RFEF este último año ha mostrado su interés por el fútbol femenino; pero en los años anteriores el interés ha sido cero. Eso es una realidad. Nosotros entendemos que si muestra interés y quiere trabajar por y para el fútbol femenino, como nosotros llevamos años haciendo, tenemos que ir de la mano. No entiendo otro camino. Así se lo he transmitido yo a muchas personas de la federación cuando he hablado con ellas. No queremos guerras, no entramos en guerras y nos intentamos desmarcar siempre que hablaban de esas guerras Federación-Liga o Rubiales-Tebas. Esta es la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y nos hemos reunido para trabajar por y para el fútbol femenino. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, que hemos llegado a un punto en el que el fútbol femenino interesa, importa y socialmente está respaldado. Cuando se abren grandes estadios la respuesta de los aficionados es muy alta y creemos que es la línea que tenemos que seguir porque nos está funcionando. Todo lo que se salga de ahí no acabamos de entenderlo.

¿La asociación pide gestionar comercialmente la competición?

La competición la regula la Federación Española de Fútbol y ahí no hay debate. Sí que hemos pedido en su momento un convenio de colaboración y ahora uno de coordinación porque a nosotros los sindicatos nos están pidiendo unos mínimos. Entendemos que para poder cumplirlos necesitamos tener la gestión comercial de la competición y generar activos para poder responder de cara a las jugadoras con esos compromisos económicos que vamos a adquirir. Más allá de regular la competición, la federación tiene sus comités. En los que sí se ha contado con nosotros, hemos aportado. Creemos que deberíamos estar en esas comisiones o juntas de trabajo de alguna manera porque al final los comités son órganos de aprobación de propuestas. Nos hemos prestado a trabajar previamente cualquier aspecto para mejorar el fútbol. Yo quiero pensar que al final todo esto llegará a buen puerto, que nos entenderemos y que seguiremos trabajando todos por el fútbol femenino. Si nos importa el fútbol femenino a todos los estamentos, es un momento para que estemos contentos y satisfechos del momento actual que vivimos.

¿Han propuesto a la federación mantener una reunión?

Sí. El jueves hicimos la adjudicación y convocamos una rueda de prensa. El mismo viernes enviamos una carta a la federación española de fútbol informándoles de la adjudicación y emplazándoles a una reunión lo más rápido posible porque entendemos que hay que hablar. Y más sobre ese modelo que previamente, el martes, se anunció. Esa propuesta ha tapado la felicidad que debíamos haber mostrado el jueves por la adjudicación. Mandamos esa comunicación el viernes y a día de hoy no se nos ha contestado. Entendemos que en los próximos días tendremos una respuesta y nos sentaremos a hablar. Creo que trabajando conjuntamente asociación y federación vamos a conseguir mucho más que trabajando por separado. Trabajando los clubes como se ha trabajado todos estos años a pesar de la federación, y digo a pesar porque no se ha contado con ella para nada, se ha llegado a donde se ha llegado. Imagínate si la federación, que es la que regula la competición, muestra interés por el crecimiento del fútbol femenino. Si unimos esas fuerzas de la asociación de clubes y de la federación española de fútbol, el crecimiento será exponencial.

El momento actual está marcado también por la negociación del primer convenio colectivo. ¿En qué punto de la negociación están patronal y sindicatos?

Estamos en marzo y llevamos muchas reuniones. Se nos ha enquistado en algún tema de la jornada y parcialidad y va mucho más lento de lo que a nosotros nos gustaría. Va a haber próximas reuniones y a la hora de estar negociando vamos a estar hablando del modelo actual. No podemos estar negociando sobre futuribles. En todo lo que se salga del modelo de competición actual, no somos capaces de comprometernos a nada. Llevamos desde octubre negociando este convenio, siempre con este escenario y haciendo una oferta con un posible escenario que consideramos que es mejor. Este nuevo escenario que se crea y que entendemos que no tiene recorrido, no sabemos de qué se trata. El compromiso siempre es sobre lo conocido.

¿Hay puntos de acuerdo entre patronal y sindicatos?

Hay cosas en las que sí que estamos de acuerdo, pero nos hemos enquistado con el tema de las horas y de la parcialidad. No creo que tardemos mucho más en ponernos de acuerdo en casi todo. Luego quedarán otros flecos que no llevarán demasiado tiempo. Yo creo que no queda mucho más y que el entendimiento está cerca.

¿Se marcan un plazo para la aprobación del convenio?

No. Desearía que fuese antes de que termine la temporada porque nuestra intención es aplicarlo a la temporada 2019/20. Los sindicatos quieren aplicarlo a la 2018/19 y nos hemos negado en rotundo. En función de los términos del convenio, veremos si es aplicable a la 2018/19. Los sindicatos quieren que tenga carácter retroactivo pero los clubes ya tienen sus presupuestos cerrados. Ya veremos si es aplicable. Nosotros decimos que lo será para la temporada 2019/20, con los dos escenarios que planteamos: el que tenemos en la actualidad o bajo el convenio de coordinación. Solicitamos a los sindicatos que viniesen con nosotros a la federación y al CSD para que podamos tener la gestión comercial de la competición para generar más recursos. Creemos y entendemos que seremos capaces de generarlos