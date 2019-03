Zaragozanas de plata

Objetivo cumplido. Tanto el Unizar Dominicos como el Schär Zaragoza jugarán de nuevo el próximo curso en la División de Honor Plata. Ambos conjuntos han firmado una gran temporada, una salvación alcanzada con holgura que confirma el buen camino por el que transitan los dos proyectos zaragozanos. En un escenario diferente y cada uno a su tiempo, los clubes representantes en la segunda categoría del balonmano femenino español continuarán su crecimiento con determinación, paso firme y en pos de consolidar su andadura bajo el paraguas de la élite.

Con seis jornadas por delante antes del cierre liguero, fue el Dominicos quien materializó la salvación con un triunfo a domicilio en Santa Eulalia del Río. Tres jornadas después, el pasado sábado en el pabellón B del Siglo XXI, hizo lo propio el Schär, a pesar de caer derrotado en su compromiso contra el San Adrián. La receta en los dos casos no es muy diferente: unión, esfuerzo e ilusión por un reto común. "Era nuestro primer año en la categoría y el balance es muy positivo. No ha sido fácil porque el nivel es muy alto, pero con el compromiso de las chicas, un equipo joven y sin experiencia, todo ha sido más fácil", subraya Juan Luis López, técnico del Schär. David Verdugo, entrenador del Dominicos, pone el acento en la capacidad de superación de sus jugadoras: "Hemos cumplido con las expectativas. Más allá de la clasificación, me quedo con las sensaciones. El equipo ha dado muy buena respuesta a las adversidades".

Disipando las dudas

Aunque la suerte se alió con el Dominicos, que aprovechó una plaza libre para quedarse en la categoría eludiendo el descenso deportivo de la campaña anterior, se le han ido presentando varias dificultades que ha resuelto con personalidad durante el ejercicio. Primero fue la marcha en la sexta jornada del técnico que arrancó, Marcos Rodríguez; y después, las lesiones de rodilla de dos puntales del conjunto como Sandra Salvador –entonces máxima goleadora– y Claudia Garcés. "Hubo un tiempo de incertidumbre, pero las chicas asimilaron bien las ideas cuando llegamos. Después, con las lesiones de Sandra y Claudia, el equipo se unió aún más si cabe, no se vino abajo, y victorias como la lograda en Ibiza nos han hecho ver que podemos competir contra cualquiera", resume Verdugo, para el que mantener el bloque ha sido "fundamental".

Encuadradas en el grupo B, las aragonesas son novenas a falta de tres partidos de liga con 18 puntos. La idea del equipo es mantener la base para crecer con naturalidad. Schär Zaragoza

El Schär, una fusión fructífera

El estreno del proyecto, que nació de la unión del Balonmano Colores, La Jota y Almogávar, tras el ascenso del primero de estos clubes a la división de plata, ha superado el objetivo con creces. "La respuesta de las tres entidades no pudo ser mejor y ha dado buen resultado", constata Juan Luis López, entrenador artífice del ascenso, que aterrizó en el Colores en 2014 y ha vivido de primera mano el proceso de desarrollo colectivo. En este entorno, donde la plantilla ha sufrido una remodelación, ha destacado el papel de Danila So Delgado, máxima goleadora de todos los grupos de la división con 219 dianas. Su espectacular progresión le ha valido convocatorias con la selección española júnior y una concentración preparatoria con la absoluta del Mundial 2021. Sin embargo, una piedra en el camino en forma de lesión de rodilla le ha frenado, pero todos la esperan impacientes. "Lo está asimilando, pero su indiscutible potencial deportivo y personal junto a su compromiso le harán volver pronto", asegura su entrenador.