Los memes de la vuelta de Zidane al Real Madrid

El Real Madrid hacía oficial este lunes la destitución de Solari y el regreso como técnico de Zinedine Zidane, que vuelve tras su inesperada despedida el pasado 31 de mayo, dejando así atrás una de las mejores etapas de la historia del club blanco. 'Zizou' llegó al banquillo en enero de 2016 como sustituto de Rafa Benítez y ganó tres Ligas de Campeones, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.

Este lunes, durante su presentación, el francés se mostró "muy feliz" por su retorno como entrenador del Real Madrid, y aseguró que llega para "poner al club donde tiene que estar", confesando que no le podía decir "no" a Florentino Pérez y que ahora ha "descansado" porque puede que no hubiera aceptado "hace cuatro meses".

Muchas personalidades del mundo del fútbol y aficionados del Madrid no dudaron en plasmar su opinión en las redes sociales acerca de la vuelta de Zidane. Uno de ellos fue Iker Casillas. El excapitán merengue se mostró emocionado por la vuelta de 'Zizou' al Madrid.

Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de marzo de 2019

Tampoco faltaron ayer cariñosos mensajes de despedida para Solari por parte de algunos jugadores de Real Madrid, como Lucas Vázquez o Vinícius.

Muy agradecido por tu confianza en mí, míster. Gracias por tu entrega y tu dedicación. ADN Real Madrid. Eres un crack. Mucha suerte ❤ pic.twitter.com/A96RNtc0nW — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) 11 de marzo de 2019

¡Gracias por todo, mister! por ayudarme desde mi llegada, por la confianza y las oportunidades. Dios bendiga siempre y merece todo de mejor en su vida! 👊🏾👊🏾 pic.twitter.com/p8clikkAIQ — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 11 de marzo de 2019

Pero lo que sí hubo (y muchos) fueron memes en cuanto se dio a conocer la noticia de la vuelta de Zidane. Los usuarios no tardaron en sacar su lado más ingenioso para plasmarlo en forma de divertidas imágenes.

🔁 Vuelve Zinedine Zidane al Real Madrid después de nueve meses

😠 Descripción gráfica pic.twitter.com/fr0qfchVWn — Diario Olé (@DiarioOle) 11 de marzo de 2019

Zidane llegando al vestuario del Madrid pic.twitter.com/R3bGdQkO2e — León (@pleon18) 11 de marzo de 2019