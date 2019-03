Consejos para preparar y correr la Media Maratón 2019 de Zaragoza

Para disfrutar plenamente de la Media Maratón de Zaragoza lo más conveniente es seguir una serie de pautas que facilitarán el disfrute a los participantes y evitarán malos ratos por descuidos, imprevistos evitables o problemas de salud derivados de una mala planificación.

Primer consejo: no llegues tarde a la Media Maratón

El primer paso es no llegar tarde a la carrera; el esfuerzo debe comenzar en la salida, aunque un adecuado calentamiento previo siempre sea una buena idea. Lo que no se puede hacer es llegar con el tiempo justo, porque las aglomeraciones de gente y el tráfico previo pueden jugar una mala pasada a todo aquel que peque de tardón en el comienzo de la prueba. Lo mejor es usar el transporte público, para evitar los problemas de aparcamiento en una zona muy céntrica. En la medida de lo posible, el tranvía es la mejor opción para llegar, con la parada de las Murallas Romanas como referencia. Si se opta por el vehículo particular, los aparcamientos de la plaza del Pilar estarán disponibles, a excepción del intervalo que va de las 8.00 a las 9.30.

Cuando llegues sigue las instrucciones para facilitar una salida fluida de la carrera

Cuando se acerque el momento de la salida, es fundamental entrar en el cajón correspondiente, que se asigna con la inscripción y la recepción del dorsal, y que va en función de las marcas de cada deportista. Así la salida será más fluida y resultará más sencillo seguir a las liebres de tu franja de tiempo (al que se aspira, para el que se ha entrenado) y hacer la carrera al ritmo ideal para llegar enteros al final.

Mantén un ritmo uniforme

En la carrera también resulta muy conveniente mantener un ritmo uniforme, la ‘marcheta’ que persiguen los participantes con más experiencia. También hay que hidratarse en los avituallamientos dispuestos por la organización. En el kilómetro 7 está el primer avituallamiento; en el kilómetro 10, el segundo; el tercero llega en el 15 y el cuarto y último, en el 20.

Los desperdicios de las botellas, a los laterales

Ten mucho cuidado al desprenderse de las botellas vacías o sus tapones; hay que arrojar los desperdicios a los laterales, no en el trazado de la carrera, porque pisar mal una botella o un tapón puede dar lugar a lesiones y resbalones de los atletas que te siguen. Tras la carrera se limpiará todo.

Evita cualquier problema de salud: para y pide ayuda

Importantísimo: hay que prevenir sustos de salud, desde los leves a los más severos. Es mejor parar y pedir ayuda, preferiblemente a las asistencias y voluntarios de la organización, o en su defecto a algún otro corredor. Hay 300 personas pendientes de velar por el buen desarrollo de la competición, y personal médico experimentado en la respuesta a las necesidades de los deportistas.